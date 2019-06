Dragi starši, tudi v šolskem letu 2019/2020 vas vabimo, da svoje otroke vpišete k pouku slovenščine. Na Dunaju se slovenščina poučuje v dveh oblikah, in sicer kot dopolnilni pouk in pouk materinščine.

DOPOLNILNI POUK:

– financira ga Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport ob strokovni podpori Zavoda RS za šolstvo (www.zrss.si/sticisce/);

– namenjen je otrokom od 4. leta dalje, mladostnikom in odraslim;

– poteka v Centru avstrijskih narodnosti (Teinfaltstraße 4);

– predvideni urnik za šolsko leto 2019/2020:

• ponedeljek od 15.30 do 17.00: 1. in 2. razred osnovne šole

• ponedeljek od 16.30 do 18.30: 3. in 4. razred osnovne šole

• sreda od 17.00 do 18.30: predšolski otroci

• četrtek od 15.30 do 18.30: mladinci (razdeljeni na dve starostni skupini)

• četrtek od 19.00 do 21.00: odrasli (razdeljeni na začetno in nadaljevalno skupino)

PRIJAVA: Izpolnjeno prijavnico, ki jo najdete v prilogi, pošljite na naslov [email protected], in sicer do 15. junija. Tudi za vse dodatne informacije se obrnite na učiteljico Judito Babnik.

POUK MATERINŠČINE:

– organiziran je v okviru avstrijskega šolskega sistema na Dunaju (www.schulemehrsprachig.at);

– učenje slovenščine je priznano v šolskem spričevalu;

– poteka ob torkih, in sicer v dveh skupinah:

• od 15.30 do 18.00: za otroke od 1. do 4. razreda ljudske šole (VS Stubenbastei);

učiteljica Petra Bezeljak

• od 16.20 do 18.00: za gimnazijce (GRG 1 Stubenbastei); učiteljica Judita Babnik

S skupnimi napori smo dosegli, da imamo pri pouku slovenskega jezika kot materinščine dve

skupini otrok. Tudi v novem šolskem letu je pogoj za oblikovanje nove ali ohranitev obstoječe

skupine zadosten interes (vsaj 12 otrok), zato upamo, da bodo otroci še naprej obiskovali pouk in da se nam bodo pridružili še novi. Zato apeliramo tudi na vas, starše – in se vam hkrati zahvaljujejo – da spodbujate svoje otroke k obiskovanju pouka in nam tudi pomagate slovensko skupnost na Dunaju obveščati o pouku materinščine.

PRIJAVA: Za obisk pouka slovenskega jezika kot materinščine še pred šolskimi počitnicami na svojih matičnih šolah oddajte prijavnico, ki jo najdete v priponki, kopijo pa posredujete tudi učiteljicama – Petri Bezeljak za ljudsko šolo ([email protected]) in Juditi Babnik za gimnazijo ([email protected]).