Z rahljanjem ukrepov za zajezitev pandemije, kar se obeta sredi majnika, se bo osamljenemu vršenju krošenj v lepenskih gozdovih vendarle končno lahko pridružilo živahnejše vršenje v objemu imenitnih kulturnih projektov društva »A-Zone« na Vinklovi domačiji. V žarišču aktualnega prireditvenega niza kuratorja Zdravka Haderlapa in predsednika Klausa Amanna bodo v Lepeni na sporedu privlačni koncerti, gledališče, umetniško-raziskovalni projekti in izjemno zanimivi kulturno-zgodovinsku pohodi. Od maja do konca letošnje sezone se nam obeta več ko štirideset kakovostno obrušenih prireditvenih draguljev!

Lepena Na stotine pobud, ki jih je Zdravko Haderlap kar kmalu zatem, ko je leta 2002 prevzel domačo kmetijo, zasnoval in začel uresničevati, je v preteklih več ko petnajstih letih privabilo v Lepeno daleč nad desettisoč obiskovalcev. Domov je vsakdo odnesel veliko informacij o krajih in usodah tam nekoč in danes živečih, o zanimivih dogodkih in tudi o takih, ob katerih se zamisliš in molčiš. Med obiskovalci navsezadnje prevladuje seveda obilica svetlih vtisov in doživetij, ne nazadnje prav zaradi izredno kompetentnega ter privlačnega vodenja in pripovedovanja Zdravka Haderlapa, ki s svojimi odmevnimi projekti tudi domačemu kraju in domači občini Železna Kapla nedvomno dela dragoceno uslugo.

Široko zanimanje in mednarodna odmevnost

Umetniške, literarne in kulturno-zgodovinske programe, ki jih je društvo A-Zone pripravilo v letu 2020, so navkljub vsemu uspešno izvedli –med njimi 39 enodnevnih do večdnevnih dogodkov med junijem in oktobrom 2020, kar potrjuje velik odziv obiskovalcev in obiskovalk kakor tudi (deloma mednarodnih) medijev; mdr. dokumentarci v ARD, 3SAT, ARTE, RTV Slovenija, ORF in obširno poročanje v NNZ, DIE ZEIT itd.

Pogled na letošnji izbor prireditev

Z občutkom za kontinuiteto dela in odgovornostjo do pričakovanj prijateljev in zainteresiranih je društvo A-Zone tudi za letos zasnovalo nad 40 visokokakovostnih, eno- do večdnevnih umetniških, literarnih in kulturno-zgodovinskih dogodkov v upanju, da virus ne bo spet ponagajal:

Od 19. maja 2021 naprej:

Izobraževalni programi za mlade na temo demokratičnega razvoja, svobode, samoodločbe in moralnega poguma.

Od 22. maja 2021 naprej:

Kulturno-zgodovinski pohodi, med drugim »Pohod po partizanskih bunkerjih«, »Skozi pekel Hudega grabna«, »Literarni pohod«, »JELKA – po sledeh sodobne Matere Courage«, »Pod urokom Svetega Duha«, »Terra incognita«, »Domovina – zapuščena domovina«, »DenkXkultur«, »mejni:prehodi« ali »900 let skozi prostor in čas«.

Od maja 2021 naprej:

umetniško raziskovalni projekt »Kulturna krajina kot okno v čas in kot politična krajina« s Herwigom Turkom & Zdravkom Haderlapom.

23. julij 2021:

Koncert »Nepredvidljivost kot program« z Nikolajem Efendijem

21. avgust 2021:

literarno-dokumentarni projekt »Partizansko življenje« pod vodstvom Klausa Amanna.



Letni poudarek v A-ZONE 2021

CARINTHIja2020/21 – od 22. do 31. julia 2021:

Koreografsko gledališče Zdravka Haderlapa »der falsche socken zum richtigen schuh« oder »die zeichen stehen auf sturm« / »denar in rit se mora skrit«, prosto po besedilih Maje Haderlap.Produkcija: »Lepenska šola« – Združenje za ohranjanje podeželja v sodelovanju s SPZ v Celovcu).

Vodja: Willi Ošina, Tel: 0650 2807574 ali e-Mail: [email protected]

Vse podrobne informacije so na voljo na spletni strani:

Zdravko HADERLAP

Foto: © karlheinzfessl.com

rojen 1964 v Železni Kapli in živi mdr. kot kmet in čebelar na svoji domačiji pri Vinklu v Lepeni;

glavni iniciator, vodja in organizator kulturno-zgodovinskih in literarno-umetniških projektov društva A-ZONE;

od mladih nog sopobudnik pri prosvetnih in kulturnih projektih Slovenskega prosvetnega društva Zarja v Železni Kapli, galerije Vprega/Vorspann v Železni Kapli in društva Lepenska šola;

po otroških letih kot harmonikar folklorne skupine SPD Zarja je leta 1990 ustanovil in do leta 1998 vodil plesno gledališče Ikarus;

pozneje plesni koreograf, učenec in večletni sodelavec svetovno znanega režiserja in plesnega koreografa Johanna Kresnika v Berlinu; publicist ter pobudnik plesnega gledališča »CCB Johann Kresnik«, Pliberk, in drugih projektov;

prof. dr. Klaus AMANN