Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

Ponovitev koncerta »Za mir bom govoril«

4.10.2025 Pliberk Bleiburg Novice
V nedeljo, 5. oktobra, ob 17.00 bo v Kulturnem domu Pliberk ponovitev koncerta ob 80. obletnici konca 2. svetovne vojne pod geslom »Za mir bom govoril« (iz pesmi partizana in pesnika Karla Destovnika – Kajuha).
Vstopnice lahko kupite tudi na www.kulturnidom.at

Na koncertu bo zapelo in zaigralo 80 pevcev in glasbenikov z obeh strani meje: MoPZ Foltej Hartman, MoPZ Mežiški knapi in Pihalni orkester Rudnika Mežica. Krstna izvedba koncerta, na katerem so predvajali tudi dve posebej za koncert napisani priredbi, je bila v maju 2025 v Kulturnem domu Pliberk. Sledili sta gostovanji v Ljubljani in Trstu. Zaradi odličnega odmeva so se odločili za ponovitev koncerta. Zaznamujejo ga borčevske, partizanske ter odporniške pesmi, povezane s teksti, recitali (A. Tolmaier in L. M. Vouk) in filmskimi prizori, ki sta jih za koncert pripravila Davor Mori in Vladimir Buchwald. Umetniško vodstvo je v rokah Špele Mastek-Mori in 28-letnega vodje pihalnega orkestra rudnika Mežica Luke Krofa. En dan pred nastopom v Pliberku, 4. oktobra, ob 19.45 bodo s koncertom gostovali še v delavskem domu v Žerjavu. 

Iz rubrike Dogodki preberite tudi

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev
Nadja Volavšek Kurasch

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt