Politična satira na gledališki zelenici

Miran Kelih, Magda Kropiunig, Peter Marn in Kaja Petrovič so v predstavi postali sodelujoči v resničnostnem šovu »izdihi«. Pred publiko in »TV voditeljem« (Dušan Teropšič) se morajo braniti pred raznimi obtožbami: korupcija, nasilje, umazani posli. O tem, kdo je »še slabši«, namreč odloča publika, ki je hkrati gledalka predstave in resničnostnega šova.
Zeleni oder resničnostnega šova je primerljiv z nekakšnim neuradnim sodiščem za primere, v katere sodišče ni poseglo. Sojenje je del zabave, prostega časa. Gledalci so postavljeni pred moralno izbiro, kjer morajo odločati, kdo je 'najslabši', s čimer postanejo del procesa moralnega vrednotenja. Običajno pa ljudje v takih situacijah zlahka prezrejo svojo lastno krivdo in odgovornost. Koliko se publika poistoveti s posameznimi liki, ostaja odprto. Na vprašanje, koga naj bi ta predstava najbolj zabolela, odgovarja dramaturginja Ana Grilc: »Mislim, da tiste, ki mislijo, da je nevtralna drža do političnih zadev nekaj nepolitičnega, ampak v današnjem svetu je v vseh situacijah nedejanje politična drža in akcija. Kajti če ne storiš kaj proti sistemu, ki te zatira, potem delaš temu korist.«
Te besede se odražajo tudi v naslovu predstave. Predstava »To ni političen song« nasprotuje temu, kar izpove njen naslov. Istoimenska pesem Vlada Kreslina z neopaznimi verzi »bela barva je za sneg, črna barva je za mrak …« postane prav to, kar naslov zanika: politična. Liki igre z zanikanjem postanejo krivi prav tega, česar se skušajo otresti. Lahko te definira očitno tudi to, kar nočeš biti. Kaj bi potem lahko pomenilo prevzeti lastno vlogo in odgovornost?
Zdi se mi, da so bili liki zelo dobro izdelani. Rada imam Julijine predstave, ker se lahko prepustiš. Včasih hočem zbežati iz kakšne predstave, pri njenih predstavah pa takega občutka nikoli nimam. Bilo je zelo dinamično, smešno – absurdno in realno smešno. Ne maram, če sem vključena kot publika, a pri tej predstavi se mi je zdelo realistično, kako smo bili vpleteni, gre za reality show, torej ni bilo tako prisiljeno.
Predstava se mi je zdela zelo dobra. V začetku zelo smešna in zabavna, tudi zelo globoka in raznolika, na koncu tudi ganljiva. Opazila in začutila sem enostavno te človeške globine, ki so bile pokazane – globine različnih zgodb v življenju, kako globoko lahko življenje gre, kako lahko krene na napačno pot ali kako pričakovanja niso izpolnjena ali da se z napačnimi pričakovanji pride do dejanj, ki življenje vodijo na drugačno pot.
