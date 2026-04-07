»Poezija otrokom približa jezik«

Otroci v Avstraliji in Argentini so jo prav tako hitro po­svojili, kar je Lenčka slišala na lastna ušesa, ko so z Gallusovim zborom, kjer je dolga leta prepevala, potovali tja in so jo argentinski otroci presenetili z njeno pesmijo. V Avstraliji pa so jo kot gostjo povabili na radio, kjer so otroci prepevali njene pesmi. »To ni bila visoka poezija, a vsaka pesem je bila pripoved ali izpoved in je šla hitro v uho,« pravi Lenčka Kupper. Besedila in melodije so nastajali kar spotoma, Lenčka je pesem nosila v sebi in čudovita narava okoli nje ter živali, najsibo hrošček ali veverica, mačice spomladi ali drsanje po zaledenelem jezeru pozimi, so iz nje izvabile lirično zgodbo. »Za nekatere pesmi sem imela v glavi celotne aranžmaje, a jih žal nisem znala napisati,« pove avtorica, ki je že od malih nog odraščala s petjem v župnijskem in šolskem zboru ter se kot mlado dekle učila kitaro, a pri pesnjenju in skladanju velja za naravni talent, saj se je po opravljeni glavni šoli v Pliberku in gospodinjski šoli v Šentrupertu izučila za krojačico in strokovne jezikovne ali glasbene izobrazbe ni prejela – njen učitelj je sicer predlagal, naj postane učiteljica na gospodinjski šoli, a Bognarjeva mati je za edino hčerko od petih otrok želela, da ostane doma in se čimprej omoži, saj ji ni ušlo, da so fantje že zgodaj gledali za njo. Ljubezen je zaplamtela med njo in 14 let starejšim Milanom Kupperjem, profesorjem na Slovenski gimnaziji, s katerim sta si ustvarila dom nad Vrbo. V zakonu so se jima rodili trije sinovi, Marko, Samo in Niko, do danes pa se je družina povečala še za sedem vnukov in sedem pravnukov, osmi je na poti. »Za vsakega vnuka in pravnuka sem napisala pesmico,« z nasmehom pove ponosna babica in prababica, ki vsako svojo pesem še danes zna zapeti.