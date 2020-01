Celovec Po prikazu v Budyšinu na Saškem in Slovenj Gradcu v Sloveniji je štirijezična razstava z umetniki iz Avstrije, Slovenije in vzhodne Nemčije sedaj na ogled v celovškem MMKK.

Pokrajine niso samo podobe narave, pokrajine so lahko tudi jezikovna, kulturna, politična okolja. In tako kakor je narava so lahko tudi te pokrajine ogrožene. Koroški muzej moderne umetnosti (MMKK) v Celovcu z razstavo Podobe pokrajine postavlja prav to širše pojmovanje v ospredje. In ne nazadnje zato je naslov razstave štirijezičen, poleg slovenskega tudi Bilder einer Landschaft, Wobraze krajiny v dolnjelužiški srbščini in Wobrazy krajiny v gornjelužiški srbščini.

Razstava je skupni projekt Ustanove Lužiških Srbov in Lužiškosrbskega muzeja v Budyšinu v nemški zvezni deželi Saški, Koroške galerije likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu, celovškega MMKK ter Lužiškosrbskega muzeja v Chosebuzu v nemški zvezni deželi Brandenburški. Pobudnik razstave, ki je že bila na ogled v Budyšinu in Slovenj Gradcu, ter vezni člen med posameznimi deležniki, je koroški slovenski likovni umetnik in arhitekt Karl Vouk.

Vouk je tudi eden izmed 12 umetnikov in umetnic na razstavi, po štirje iz vsake države. Iz Avstrije so to poleg Vouka Zorka L-Weiss, Marko Lipuš in Melitta Moschik, iz Slovenije Nika Autor, Jošt Franko, Marko Peljhan ter umetniški kolektiv Irwin, iz Nemčije oziroma Lužice pa Iris Brankatschk, Michael Kruscha, Frauke Rahr in Hella Stoletzky.

V enajstih prostorih celovškega MMKK so na ogled pozicije o medkulturnem in interdisciplinarnem dojemanju pokrajine in kulture. »Na pokrajine je treba gledati kot na del kolektivne zavesti. V njih so zakoreninjene nacionalne in kulturne identitete. Izbrana umetniška dela na razstavi nas pozivajo, da se z njimi poistovetimo, zaznamo procese preobrazb in jih po potrebi postavimo pod vprašanj,« je o razstavi dejala direktorica MMKK Christine Wetzlinger-Grundnig.

Razstavo, ki so jo odprli to sredo, odprta pa bo do 12. aprila, spremlja obsežen okvirni program. Slovenski vodstvi po razstavi bosta prihodnji četrtek, 30. januarja, ob 18. uri ter v nedeljo, 29. marca, ob 11. uri – tedaj bo po razstavi vodil Karl Vouk. V četrtek, 6. februarja, pa bo ob 18. uri slovensko vodstvo po stalni zbirki del slikarskih mojstrov v MMKK. V petek, 6. marca, bo Marko Lipuš imel ob 16. uri dvourni umetniški atelje (zaželene so prijave), v sredo, 1. aprila, pa bo 19. uri koncert klasične in sodobne lužiškosrbske glasbe z zasedbo musica nova sorabica.