Železna Kapla Tako kakor v večini koroških občin tudi v Železni Kapli ni bilo občinske svečanosti ob avstrijskem državnem prazniku, je pa zato Slovensko prosvetno društvo Zarja v sodelovanju z domačim župnikom Poldejem Zundrom vabilo minuli petek zvečer v domačo farno dvorano na tradicionalno prireditev Dober večer, sosed. Na to dejstvo je v svojem nagovoru spomnil kapelški župan Franc-Jožef Smrtnik in slovenskemu društvu izrekel priznanje in zahvalo.

Smrtnik je tudi opozoril na zgodovinska ozadja, da po letu 1938 »Avstrije na zemljevidu ni več bilo in veliko naših sodeželanov je to zelo močno pozdravljalo. Tukaj v teh grapah na južnem Koroškem pa je bilo veliko ljudi vedelo, kaj to pomeni. Bil je napad na kulturo, na identiteto, na domovino.« Danes se kraji zunaj večjih središč soočajo z novimi izzivi, »zato se je treba boriti, da podeželski prostor ne bo prišel pod kolesje centralizma. Za preživetje potrebuje investicije in spodbude,« je sklenil svoj nagovor kapelški župan.

Kulturni spored v farni dvorani so oblikovali igralska skupina SPD Zarja, Dekleta Smrtnik, dekliška zasedba Geschwister Tratsch ter mešani pevski zbor Peca iz sosednje Globasnice, direktor Mohorjeve družbe Karl Hren pa je predstavil pravkar izdano knjigo z dvema pripovedima iz občine Železna Kapla-Bela Miklavova lipa in Pogreb.