Slovensko kulturno društvo Globasnica se je minulo nedeljo, 23. aprila, zahvalilo zaslužnim društvenicam in društvenikom za dolgoletno društveno delovanje na pevskem in kulturno-prosvetnem področju in jim podelilo častna članstva. Prvič je društvo častno članstvo podelilo tudi osebi, ki je že med rajnimi. 6. maja društvo vabi na koncert ob 120. obletnici obstoja. Povezava k članku: https://www.novice.at/kultura/slovensko-kulturno-drustvo-globasnica-castna-clanstva-v-zahvalo/