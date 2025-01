Počastili so zaslužne odbornike KD Pliberk: »Za to hišo smo se Pliberčani dolgo borili«

Nova predsednica društva Katja Mandl se je ob tej priložnosti iskreno zahvalila vsem navzočim prejšnjim dolgoletnim odbornikom KD Pliberk. Kot zahvalo za plodovito in dolgoletno delovanje v prid slovenske narodne skupnosti na Koroškem in za vse delo v prid nastanka Kulturnega doma Pliberk jim je podelila častna priznanja. Katja Mandl je vajeti prevzela od očeta Jurija Mandla, ki je bil več kot deset let predsednik društva, ki upravlja to osrednjo kulturno hišo na južnem Koroškem. Jurij Mandl je tudi januarja 1990 dal pobudo, da je prišlo do sklepa treh kulturnih društev v pliberški občini (SPD Edinost, MePZ Podjuna in MoPZ Kralj Matjaž), da se obrnejo na krajevne ustanove in krovne organizacije slovenske narodne skupnosti na Koroškem glede možne izvedbe projekta Kulturni dom. Ustanovni občni zbor je bil 8. avgusta 1993. Za predsed­nika so izvolili Frica Kumra (1937–2018), v upravnem odboru so bili še Blaž Kordesch (podpredsednik), Milan Piko (tajnik), Jurij Mandl (blagajnik) in Valentin Kumer (odbornik). »Za to hišo smo se Pliberčani dolgo borili, da smo jo dobili,« je Jurij Mandl ganjen dejal potem, ko mu je hčerka izročila priznanje. 19. novembra lani je na občnem zboru društva Kulturni dom Pliberk prišlo do generacijske zamenjave, vodstvo hiše je prevzela mlajša generacija. Pred novoletnim srečanjem so na celodnevni klavzuri kovali načrte za nadaljnji pozitivni razvoj kulturnega doma, ki naj bi tudi v prihodnosti ostal hiša, v kateri bo živela slovenska beseda.