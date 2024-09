Po desetih letih: družinsko petje v Ločah

V nedeljo, 15. septembra, je v kulturnem domu v Ločah potekalo družinsko petje, na katerem je nastopilo sedem družin in tamburaški ansambel Loče. Prireditev so zaključili z skupnim petjem pesmi “Nmav čriez jizaro”. Po desetletnem premoru je Krščanska kulturna zveza (KKZ), v sodelovanju z društvom SKD Jepa-Baško jezero, pod vodstvom sodelavke KKZ Kristine Kragelj, ponovno obudila to priljubljeno prireditev. Sodelovale so sledeče družine: dekleta Smrtnik, družina Franci in Milena Paulič, družina Lenart in Barbara Paulič, družina Woschitz, družina Trießnig, družina Kazianka in družina Mistelbauer.