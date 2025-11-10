Pliberk podelil nagrade slovenskim in nemškim literatom

V soboto, 25. oktobra, je v Muzeju Wernerja Berga v Pliberku potekal zaključek 14. dvojezičnega literarnega natečaja »Koroška v besedi – Kärnten wortwörtlich«, ki ga razpisuje kulturni referat mestne občine Pliberk. Letos je sodelovalo 65 avtorjev in avtoric, ki so za nagrade v višini 500 € prispevali svoja izvirna dela. Natečaj je bil razdeljen na štiri kategorije. 19 jih je sodelovalo s prozo v nemškem jeziku, 22 z liriko v nemškem jeziku, 7 s prozo v slovenskem jeziku in 17 z liriko v slovenskem jeziku. Iz Avstrije je prispelo 36 del, 21 iz Slovenije, 4 dela iz Nemčije in eno iz Italije. Prispevke za slovensko prozo so oddali le avtorji iz Slovenije, lirični prispevki pa so prišli tudi iz Avstrije.