Platforma A-Zone praznuje 20 let delovanja

V 20 letih delovanja A-Zone je Zdravko Haderlap na svoji domačiji, a tudi v bližnji okolici organiziral številne literarne in kulturnozgodovinske pohode, koncerte in branja, pa tudi gostil gledališke in filmske projekte ter izobraževanja. Izobraževanje in ozaveščanje na področju umetnosti, literature in kulturne krajine s poudarkom na odnosu človek – okolje je del platforme A-Zone od leta 2009. Eden od večjih projektov zadnjih let se imenuje Beremo pokrajino. Cilj projekta je vsem generacijam približati kulturno krajino kot prostor, ki ga je mogoče pripovedovati in brati, kar v najboljšem primeru privede do nove perspektive na zgodovino in posameznikovo dojemanje samega sebe. »Z moje perspektive je zmeraj upanje, da od vsakega projekta, ki smo ga postavili na noge, nekaj ostane v regiji in ljudeh,« pove Zdravko Haderlap. »Je pa tako, da od nekaterih projektov ostane več , od nekaterih manj. Tudi če ljudje doživijo isto stvar, so njihovi spomini nanjo različni, saj gre za individualno dojemanje. Smo pa z našimi literarnimi in kulturno-historičnimi pohodi vzpostavili podlago, ki ponuja nov dostop do okolja, pa tudi do regije. Kar se pa tiče gledaliških in drugih umetnostnih projektov, pa so to doživljaji. Če človek ne pozabi, kaj je doživljal pri nas, smo itak uspeli. Če pa vzamemo Pečnikov travnik, je to še ena dimenzija več, kjer smo šli na raven, na kateri ni konca možnosti novih odkritij in povezav. Posledica projekta Pečnikov travnik, ki se nadaljuje kot Beremo pokrajino, je tudi naslednji dolgoročni projekt, imenovan Transformator. Otvoritev prototipa Transformatorja bo 28. maja v središču Železne Kaple.« Pri tem projektu gre za kraj učenja in izobraževanja na področju kulturne dediščine, kolektivnega znanja in socialne povezanosti. Kmalu po otvoritvi prototipa Transformatorja se pri Vinklnu 6. junija obeta fešta na dvorišču, kjer se bo slavilo 20 let A-Zone. »Vabljeni vsi radovedneži, čaka vas bogat kulturno-umetniški program.«

