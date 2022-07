Petje pod Podnarjevo lipo – močan slovenski kulturni utrip na Koroškem

Prireditelja tega pomembnega pevskega srečanja sta Slovenski prosvetni društvi „Vrtača“ v Slovenjem Plajberku ter „Borovlje“. Minulo nedeljo, 10. julija popoldne, so se pod košato stoletno lipo spet zbrali pevke in pevci ter godci od blizu in daleč ter se, kot sta v pozdravu dejala Roman Verdel in Tatjana Kupper, s kulturniškim poklonom spomnili pokojnega učitelja, zborovodje ter domačega organista Mirka Lausseggerja, častnega predsednika SPD „Borovlje“ Melhijorja Verdela in 80-letnice pregona koroških Slovenk in Slovencev aprila 1942.