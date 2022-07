Slovensko prosvetno društvo Radiše je v soboto, 25. junija, vabilo na tradicionalno druženje ob petju pod lipo pred kulturnim domom. Poleg zborovskih sestavov SPD Radiše je nastopila tudi tamburaška skupina Tamika iz Železne Kaple.

Popoldanska vročina se je umikala svežini večera, ko je senca lipe prekrila prireditveni prostor med spomenikom pregnancem in kulturnim domom. Društvenice in društveniki ter domačinke in domačini so se v lepem številu odzvali povabilu k petju pod lipo. Aleksander Tolmaier, predsednik društva SPD Radiše, je po uvodnem nagovoru med posameznimi programskimi točkami občinstvo zabaval s šalami v obeh jezikih, ki jih na srečo ni skušal prevajati. Da pri teh vicih ni šlo ravno za najnovejši material, priča recimo vic o Brežnjevu in ruskih kozmonavtih, ki bodo na soncu pristali ponoči.

Je pa Tolmaierju s šalami in društvenicam in društvenikom s pogostitvijo uspelo do te mere razvedriti zbrane, da se je spočetka še sila zadržano ljudsko petje razlegalo vedno glasneje. Prvi je na oder stopil otroški pevski zbor SPD Radiše, sledili so Radiški fantje, njim pa mešani pevski zbor SPD Radiše. Vsak od nastopajočih je eno od skladb svojega progama izvedel v sodelovanju z občinstvom. Gostje večera so bili članice in član tamburaške skupine Tamika iz Železne Kaple, verjetno zvočno najbolj kompaktnega in uigranega koroškega tamburaškega sestava. Zasedba Tamika v aktualni postavi že 27. let izvaja tamburaško instrumentalno glasbo, publika pa ji je posebej glasno pritegnila pri Slakovi pesmi V dolini tihi.

Del petja pod lipo na Radišah je tudi ljudsko petje. Med drugim smo slišali pesmi Sijaj, sijaj sončece, En hribček bom kupil in Pozimi pa rožice ne cveto. Za intonacijo so poskrbeli zbori SPD Radiše, ki jim je iz pesmi v pesem bolj korajžno pritegnilo tudi občinstvo. Društvenice in društveniki so gostom in domačinom pripravili lepo pogostitev s pijačo in jedačo (prostovoljni prispevki), tako da se je pozen popoldan v čarobnem ambientu Radiš na najlepši možen način prevesil v večer, ko so prižgali lampijončke med vejami lipe.