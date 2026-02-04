Peter Kaiser prejel Rizzijevo nagrado

V lavdaciji je Blatnik še dodala: »Danes, na ta poseben večer, ne gre za termine ne za pogajanja ne za politične kompromise. Danes gre za človeka, ki stoji za vsem tem. Za Petra, ki zna poslušati, ko drugi samo govorijo. Ki dvomi, ko drugi tulijo. Ki povezuje, kjer drugi razdirajo. In ki ni nikoli pozabil, da je politika na koncu le odgovornost za ljudi.«.