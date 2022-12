Peter Kaiser predal certifikat »Zdravo društvo/Gesunder Verein« Kulturnemu domu Pliberk

Minuli petek, 16. decembra, je v kulturnem domu med drugimi nastopila tudi skupina »Sam’s Fever« s pevcem Samom Hudlom, ki na edinstven načinizvaja pesmi Elvisa Presleya. Med gosti je bil tudi deželni glavar Peter Kaiser, ki je društvu Kulturni dom Pliberk predal tablico »Gesunder Verein«, saj društvo že od leta 2018 sodeluje pri akciji deželne vlade za krepitev zdravja. Prevzel jo je predsednik Jurij Mandl, koordinatorka akcije je Birgit Liesnig. Povod za predajo certifikata »Gesunder Verein« Kulturnemu domu Pliberk je bil, da se tam od leta 2015 dalje na rednih plesnih večerih srečujejo člani Slovenskega društva upokojencev Pliberk. Ob plesanju se upokojenke in upokojenci gibljejo in tako skrbijo za svoje zdravje. Sledil je božični koncert s skupino Sam’s fever, nastopili so učenci kitare mentorice Polone Blaznik Majcen, solo je zapela Lena Godec. Nastopila sta še Eva Zoja Breznik in Elvis Breznik. Več o dogodku lahko preberete v božični številki tednika Novice.