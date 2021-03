V letu 2021 je vse drugače. Tudi osrednji koncert Krščanske kulturne zveze »Koroška poje« je letos drugačen.

Celovec Vabimo vas, da si koncert ogledate in mu prisluhnite v nedeljo, 14. 3. 2021, na spletni povezavi Krščanske kulturne zveze (www.kkz.at). Izredno smo veseli, da smo lahko organizirali pevsko revijo Koroška pela tudi v tem posebnem letu, ki ga zaznamuje vsestransko kulturno zatišje. V tej kulturni sezoni se pevci naših številnih zborov žal ne zbirajo pri vajah in na koncertih. V novo jesensko sezono septembra 2020 je stopilo le nekaj posameznih skupin, ki pa so morale svoje delo zopet prekiniti. Pri Krščanski kulturni zvezi smo se odzvali danim razmeram in spremenili prvotni načrt za naš osrednji koncert »Koroška poje 2021«. Odločili smo se za različico, ki je dovoljena tudi v času pandemije. Povabili smo pevce in pevke, ki nastopajo kot solisti po domačih in mednarodnih odrih. Iz te zamisli je nastal čudovit venec pesmi, ki ga zaokrožajo misli o spomladanskih ter glasbenih užitkih in lepotah. Solisti in solistke ter izbrani dueti so na snemanju v Kulturnem domu v Pliberku ob glasbeni spremljavi zapeli tako koroške ljudske kakor tudi umetne pesmi. Iskrena hvala vsem, ki so se odzvali našemu vabilu! To so Bernarda Fink, Manca Izmajlova, Tonč Feinig, Mateja Zwitter, Katarina Hartmann, Gabriel Lipuš, Irina Lopinsky, Mario Podrečnik ter Gregor Einspieler-Springer.

Na klavirju so jih spremljali Ana Tijssen, Tatjana Pichler, Katarina Hartmann in Tonč Feinig, na saksofonu Edgar Unterkirchner, na harmoniki Mihael Strniša, na klavirju in violini Benjamin Izmajlov in na kitari Janez Gregorič.

Vsi nastopajoči so segli v bogato skrinjo koroških ljudskih pesmih in tudi po skladbah in priredbah Antona Nageleta, čigar 110-letnice rojstva se spominjamo letos, Josipa Ipavca, ki je umrl pred 100-imi leti, ter Franceta Cigana, ki nas je vse prezgodaj zapustil pred 50-imi leti. Ravno prva obletnica Ciganove smrti je botrovala ideji osrednjega koncerta Krščanske kulturne zveze, ki si je pozneje utrl uspešno pot do publike pod imenom »Koroška poje«.

Spletni koncert na www.kkz.at

Koncerta letos ne bomo, kot smo vajeni, uživali v dvorani Doma glasbe. Tudi osebnega srečanja s prijatelji iz vseh treh dolin Koroške ter iz Slovenije in Primorske tokrat ne bo. Prav vsi od blizu in daleč pa ste vabljeni, da ustavite korak in »kliknete« na povezavo do spletnega koncerta »Koroška poje 2021« ter uživate spored, ki so vam ga pripravili zgoraj navedeni umetniki in umetnice. Po lepi tradiciji se v glasbi povežimo na drugo nedeljo v marcu in po spletu uživajmo nastope naših odličnih glasbenih virtuozov.

Koncert je režirala Milena Olip

Glasbene nastope je v kamero ujelo podjetje Artis, za zvočni zapis je bil odgovoren Studio4, odrska slika, projekcije in režija pa so bile v rokah Milene Olip.

Veselimo se vaše prisotnosti na daljavo. Tokrat prav posebej tudi prisotnosti vas vseh, ki živite vsepovsod po svetu in boste imeli možnost spremljati koncert skupaj z nami po spletu.

Koncert si boste lahko ogledali v nedeljo, 14. 3. 2021, ob 14.30 uri, na povezavi: