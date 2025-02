Pedagoška visoka šola v letu spominske kulture na Koroškem: Nov dokumentarec o slovenščini na Koroškem

»Gre za dokumentarni film o dvojezičnosti na Koroškem, o koroških Slovencih in Slovenkah. Naslov filma, pri katerem sem bil zraven kot znanstveni sodelavec, je 'Große und kleine Blicke auf Slowenisch in Kärnten/Koroška'. Film bomo na PH premierno predstavili 17. marca, nato pa bomo film poskušali spraviti na čim več koroških šol.« Kultura spominjanja bo tudi težišče več predavanj in ekskurzij z učitelji ter študentkami in študenti. »Z njimi gremo po Celovcu, k Peršmanu in na Ljubelj.« Konec maja bo PH gostila večjo mednarodno konferenco na temo spominske kulture v alpsko-jadranski regiji. »S to konferenco začenjamo s projektom, imenovanim 'Crossborder Remeberance, Reconnection and Resilience', v okviru katerega se bomo dve leti ukvarjali s primerjavo kulture spominjanja v Avstriji, Italiji in Sloveniji. Pri projektu poleg PH sodeluje tudi Univerza na Primorskem in NGO iz Trsta. Ob koncu tega projekta naj bi prav tako nastal film.«