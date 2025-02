Otvoritev evropske prestolnice kulture v Novi Gorici in Gorici: Prvič čezmejna prestolnica kulture

Program dneva se je nadaljeval na Trgu Edvarda Kardelja v Novi Gorici z umetniškim špektaklom. Celoten trg je bil del performansa – vse se je dogajalo od odra pred Narodnim gledališčem do druge strani trga, hiše na obeh straneh so postale platno za projekcije in reflektorji so pobarvali večerno nebo. Kratki filmi ter animacije so vodile publiko skozi zgodovino regije. Glavni govornik je bil predsednik vlade R Slovenije Robert Golob, spregovoril pa je tudi podpredsednik vlade in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon. V svojem govoru je poudaril pomembnost sodelovanja in povezovanja v Evropi ter v Evropski uniji – posebej v politično in družbeno razburljivih časih. Evropa je bila tema, ki je bila prisotna ves večer. Iz oken sosednje hiše so igralci vpili besedila v slovenščini, italijanščini, nemščini in angleščini in skupina otrok je z zastavami evropskih držav tekala po odrih. Čezmejno prijateljstvo sta prikazala virtuozna pianista Alexander Gadjiev in Giuseppe Guarrera, ki sta odraščala v Novi Gorici ter v Gorici. Toda instrument, ki je bil najbolj prisoten na otvoritvi, je bila neandertalska piščalka, ki so jo našli v slovenskih votlinah Divje babe in je najstarejše glasbilo sveta. Predirljiv žvižg se je zaslišal kar večkrat v teku večerja. Piščalka je namreč naznanjala tudi druge glasbene performanse – npr. nastop pop-rok-benda MRFY. ki so pesem Helo izvajali skupaj s skupino Laibach. Večmetrska projekcija je potem na višku pesmi izjavila: »Kdor ne skače, ni Sloven'c!«.