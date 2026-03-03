Ottowitz: »Pliberški pustni kabaret letos eden najboljših«

Če Kulturna iniciativa Pliberk KIB vabi na Pliberški pustni kabaret, vsako leto zmanjka vstopnic in je dvorana vedno premajhna – do leta 2014 pri Brezniku, od leta 2014 v hiši Grenzlandheim. Tako tudi letos, ko je bilo 16 predstav s skupaj 5920 obiskovalci že v prvih dneh razprodanih. Za predsednika KIB Arthurja Ottowitza je bil letošnji pustni kabaret sploh »eden najboljših« v njegovi 31-letni zgodovini, kot je povedal v pogovoru z Novicami. »Zame je vsako leto mali čudež.«
Med tistimi, ki sodelujejo od vsega začetka, je tudi Jurij Opetnik. Na začetku so namreč znameniti KIB-COMBO, ki je tokrat blestel pod vodstvom Stefana Thalerja, ker si je Tonč Feinig vzel čas za družino, sestavljali samo štirje muzikanti: Arthur Ottowitz (harmonika), Helmut Kutej (kitara), Gottfried Stöckl (tolkala) in Jurij Opetnik (kontrabas). Odkar je prireditev v Grenzlandheimu, pa je Jurij Opetnik odgovoren za tehniko. Sploh velja velik aplavz in priznanje vsem 70 sodelujočim, pri tem pa je bila publika še posebej navdušena ob nastopih Philippa Hainza, Hermanna Enzija, Silvane Kert, Reinharda Wulza in Paula Stöckla.
V prvih letih sem igral na kontrabas, dokler nisem leta 2014, ko smo se iz Breznikove dvorane preselili v Grenzlandheim, prevzel vodstvo tonske tehnike. Pri tem sta mi v veliko pomoč Andi Frei in Lukas Ottowitz. Najbolj me motivirajo odlični igralci in igralke ter glasbena skupina KIB-COMBO. Največji izziv za tonskega tehnika pa je glasba v živo, ko nastopajo pevci s prilepljenimi mikrofoni.
Der Doktor sagt ganz fassungslos
die Blase ist ja riesengroß,
die hat ja eine Dimension
statt Blase ham sie an Ballon.
I sag zu ihm dann: Gott sei Dank,
das Breznik Bier braucht ja an Tank
sonst miassat i noch jedem Schluck
aufs Häusel hin und wieder zruck.
Pliberk je za polovico manjši kot pokopališče v New Yorku. Zato pa je dvakrat bolj mrtev.
Sem srečala očeja od Folteja v pliberškem logarhausu. Mi je rekel, da bo drugi keden 80 let star. Ima 4. aprila rojstni dan, glih tako kot Lojzka – druga žena od Koreja, ki v logarhausu menja avtomobilske gume. To pa samo, če se prej prijaviš v internetu pod www.logarhaus-pikagume-dol-gor-pika-at.
