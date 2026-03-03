Ottowitz: »Pliberški pustni kabaret letos eden najboljših«

Hermann Enzi (»Gospod Charlie«)

Kri v mojih žilah se giblje 1,1 metra na sekundo. To je 95 kilometrov na dan … Bodimo si odkriti … še več športa se ne more zahtevati od mene.

Vedeti morate … za vsakim hlebom kruha tiči tragična zgodba o žitu, ki mu ni uspelo, da bi ga predelali v pivo.