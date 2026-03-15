Otroci s petjem zbrali 2.600 € za šolsko malico v Angoli

Okrog 200 otrok je zapelo za svoje sovrstnike v Angoli. V nabito polni dvorani Neue Burg v Velikovcu so odmevale večjezične pesmi šolskih zborov ljudskih šol iz Globasnice, Velikovca (mesto), Šmarjete pri Velikovcu, Šent­petra na Vašinjah in iz Grebinja. Težko je z besedami opisati vsa čustva, ki smo jih doživljali ob poslušanju energičnih, veselih in iskrenih nastopov otrok in učiteljev. Tudi otroci so lahko začutili, da z majhnimi dejanji lahko spreminjajo svet na bolje. Na koncertu je bilo skupaj zbranih več kot 2600 €, ki jih bo IniciativAngola namenila projektu »Kruh.Brot. Pão« za šolsko malico otrok, ki se šolajo pri Don Boskovih sestrah v Angoli. Boglonaj vsem za podporo!