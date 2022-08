Odlično večglasno petje kvinteta bratov Smrtnik in nekaj recitiranih besedil je 13. avgusta zazvenelo v dvorani farnega doma v Selah. Do zadnjega sedeža zasedena dvorana in bučni aplavz po vsaki odpeti pesmi in po odrecitiranih besedilih so bili del krasnega kulturnega večera, ki ga je priredilo Katoliško prosvetno društvo Planina Sele (KPD Planina Sele).

Minimalistična scenografija z živobarvnimi rožami in grafično izvirno oblikovanimi plakati z napisi »KPD Planina Sele«, »Kultura se začne v srcu vsakega posameznika!« in »120 društvenega kulturnega delovanja 1902–2022« so obiskovalke in obiskovalce koncerta pozdravili ob vhodu v Farni dom Sele.

Anja Oraže

Podpredsednica KPD Planina Sele Anja Oraže je navzoče prisrčno pozdravila in povedala nekaj misli: »Bistveni del naše kulture sta slovenska beseda in slovenska pesem. Zato nam je v veliko veselje, da smemo danes na našem odru pozdraviti kvintet bratov Smrtnik, ki je poleg lepega in prisrčnega petja znan po tem, da naši slovenski pesmi daje prostor, jo goji, ji vliva življenje in jo s skrbnostjo in zavednostjo nosi v svet.« Prav tako je pohvalila recitatorje iz društva, ki so z »dolgoletnim delovanjem v okviru gledališke dejavnosti naši kulturi dajali svoj glas, svoj obraz in svoj pečat«. Obiskovalce je povabila na sodelovanje v akciji »SeFoSe« (Selani fotografirajo Sele), v kateri po e-pošti zbirajo fotografije Sel v najrazličnejših perspektivah, ter na dva dogodka, predstavo »Kdo je napravil Vidki srajčico« v režiji Alenke Hain in na koncert »Zadnji poljub poletja«, ko bo v Selah nastopila ena bolj priljubljenih slovenskih rock skupin Siddharta.

Monika Olip

Začetki Kvinteta bratov Smrtnik segajo v leto 1985, ko so v sestavi kvarteta prvič nastopili »Pri Cingelcu« na Trati blizu Borovelj. Kot kvintet so zablesteli leta 1996, zatorej njihova tradicija šteje lepa leta. Ta večer so začeli z igrivimi melodijami, pesmijo o glažku vinca, odpeli so tudi znamenito koroško domoljubno pesem Valentina Polanška »Mi pod Obirjem smo doma«, polno ponosa, ljudsko pesem melanholičnih melodij »Dekle s črnimi očmi«, pesem o spominjanju na mladost »Na mostu« ansambla bratov Avsenik in številne druge. Recital z dobrim izborom umetnostnih besedilih raznih avtorjev in avtoric, med njimi Karle Haderlap, Maje Haderlap, Janka Ferka, Janija Oswalda, so izvedli recitatorji Monika Olip, Katja Vogrič in Alexander Mak. Besedila so prebrali tekoče in zelo vživeto in seveda se je temu primerno odzvalo občinstvo z odobravanjem in aplavzom. Očaranost nad večerom je potrdil naključni obiskovalec: »Presenečen sem nad izredno kvalitetnim ubranim petjem in nad izborom pesmi, od katerih marsikatera, še posebno koroška pesem, zelo čustveno gane.«