Odrska uprizoritev »Wo seid ihr? Kje ste?«: »Dolgo sem mislila, da sem unikat.«

Pri Cingelcu je v imenu pobude Svoboda Borovlje po­zdravil psiholog Daniel Wutti. V imenu občine je pozdravila Monika Klengl, druga podžupanja občine Borovlje, ki je sama dvojezično odrasla s hrvaščino in nemščino. »Med mojim odraščanjem so me postrani gledali, ko sem govorila hrvaško, dvojezičnost je bila zasramovana. Danes svojo hčer vzgajam v hrvaščini in lahko rečem, da se je pogled okolja na dvojezičnost zelo spremenil, in to na bolje.« Roman Verdel je v imenu SPD Borovlje uvodoma opomnil, da odnosi med slovensko narodno skupnostjo in občino Borovlje niso bili in še vedno niso najboljši. Nato pa je nadaljeval: »Mirne duše lahko rečem, da je danes v Borovljah in na Trati več slovenščine, kot pa v mojem otroštvu. Ko sem pred 50 leti odraščal v Borovljah, nisem imel tu niti enega prijatelja, s katerim bi lahko slovensko govoril. Sami smo z vztrajnostjo in velikimi osebnimi vložki v Borovljah in drugje ustvarili okolje, v katerem se lahko srečujemo in negujemo našo materinščino.« Za Verdelom je nastanek odrske uprizoritve o asimilaciji in uporu ponemčevanju pojasnila Silvia Jelinek, nato pa sta oder zavzeli igralka Lara Maria Vouk ter čelistka in performerka Jana Thomaschütz.