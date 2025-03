Odprtje razstave Spomin in upanje v Globasnici: Globaška kulturna pomlad

Albert Mesner je z umetniško inštalacijo »Prisiljena pot« s 1000 figurami ustvaril spomin in opomin na ljudi, ki so bili aprila 1942 deportirani v nemška taborišča. »Za eno figuro sem rabil le minuto ali dve. Za tem je simbolika, ker so ljudje, ki so bili izseljeni, tudi imeli le pol ure ali dvajset minut, da so spakirali najvažnejše stvari, preden so morali zapustiti domove,« je dejal Mesner. Inštalacija bo 11. aprila oživela na železniški postaji v Žrelcu. Tam se bo zbralo 1000 ljudi, k sodelovanju so vabljeni vsi.