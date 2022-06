Odprtje Kulturnega tedna v občini Žrelec￼

V ponedeljek, 13. junija se je v kulturni dvorani v Podkrnosu z otvoritvijo razstave likovne umetnice Zorke L-Weiss slavnostno odprl Kulturni teden. Kulturni spored so oblikovali učenke in učenci Ljudske šole Podkrnos, mešani pevski zbor SPD Radiše, otroški in mladinski zbor SPD Radiše, Männergesangsverein Gurnitz, glasbena šola Werner Katolnig ter godalni kvartet »Szabo«. Goste je pozdravil župan občine Žrelec Christian Orasch, Radišan Tomaž Ogris je posredoval svoje misli na temo »dotiki brez strahu.« Letošnji Kulturni teden je otvoril deželni glavar dr. Peter Kaiser. Skozi program sta vodila Aleksander Tolmaier in Ajda Tolmaier. Kulturni teden organizira Biro za slovensko narodno skupnost pri Uradu koroške deželne vlade v sodelovanju s Krščansko kulturno zvezo in Slovensko prosvetno zvezo. Soprireditelja sta Trška občina Žrelec in Slovensko prosvetno društvo Radiše. Vse prireditve Kulturnega tedna najdete v prireditvenem koledarju na spletni strani Novic.