Mladi gledališčniki SPD Danica so v Šentprimožu v soboto, 19., in nedeljo, 20. marca, odigrali avtorsko predstavo »Krik – Slike z razstave«. Pod vodstvom režiserke Irene Rajh so ustvarili družbeno kritično predstavo, v kateri so tudi težke teme na vizualno privlačen in kratkočasen način približane občinstvu.

Smo edina inteligentna bitja v vesolju? Ali bi bili ljudje spričo samodestruktivnosti, ki jo izkazujemo, v očeh vesoljcev sploh prepoznani kot inteligentna bitja? Kaj je bistvo državljanskega poguma? Vse to in še več so teme, ki jih nagovarja avtorska predstava Krik – Slike z razstave. Gre za predstavo mladinske lutkovne skupine SPD Danica, v kateri nastopajo Dana Sadnikar, Delia Stern, Lara Wakounig, Leon Pingist in Sara-Lea Kummer. Mlade igralke in igralec so se zgornjim vprašanjem bližali preko soočenja z razmišljanji italijansko-ameriškega fizika Enrica Fermija, z dnevnikom Ane Frank, avtobiografskimi zapiski slikarja Gottfrieda Heln­weina, z govori borca za državljanske pravice Martina Luthra Kinga in preko slike Krik Norvežana Edvarda Muncha.

S pestrim naborom sredstev gledališke umetnosti in lutkarstva, a tudi slikarstva in gledališča senc so mladinke in mladinci ustvarili malo manj kot uro dolgo predstavo. Njena rdeča nit so posameznice in posamezniki, ki so s svojimi dejanji in zgledom opozarjali na krivice in zlorabe, na vojne zločine in nasilje nad nemočnimi ljudmi, zlasti otroki. Glede na to, da so na predstavi Krik začele mladinke in mladinec delati lani, jim je tudi spričo vojne v Ukrajini uspelo ustvariti presenetljivo aktualno predstavo. Ta govori o zlu, ki ga ljudje v imenu prepričanja o lastni večvrednosti ali prepričanja o večvrednosti skupine, ki ji pripadamo, prizadejamo drug drugemu. A tudi o zgledih dobrote, poguma in človečnosti iz krvavega 20. stoletja, ki imajo marsikaj povedati tudi 21. stoletju.