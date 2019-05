Ljubljana Še pred uradnim začetkom Festivala bomo 17. junija v Cankarjevem domu poslušali slavni Verdijev Requiem, ki ga bodo izvedli znani mednarodni solisti – Simfoničnemu orkestru in pevskemu zboru Slovenske filharmonije ter Zboru SNG Opere in baleta Ljubljana bo prvič v Ljubljani dirigiral legendarni tenorist Placido Domingo. 20. junija bo na Kongresnem trgu sledila Poletna noč – Poklon Marjani Deržaj s Simfoničnim orkestrom in Big Bandom RTV Slovenija.

Uradna otvoritev 67. Ljubljana festivala bo 2. julija na Kongresnem trgu, ko bomo z mednarodnimi solisti, simfoničnim orkestrom Slovenske filharmonije in zboroma Opere SNG Maribor in HNK Split poslušali večno Verdijevo opero Aida. Prvič bo sodelovalo tudi enajst lipicancev iz lipiške kobilarne! Že 5. aprila bo v Slovenski filharmoniji nastopil Komorni orkester iz Waidhofna ob Ybbsu iz Avstrije pod vodstvom dirigenta Wolfganga Sobotke. Častna pokroviteljica koncerta je avstrijska veleposlanica v Ljubljani mag. Sigrid Berka. 8. julija bomo v Slovenski filharmoniji poslušali tudi slavnega violinista Sergeja Krilova, ki nam bo s Filharmoničnim orkestrom iz Seongnama zaigral violinski koncert P.I. Čajkovskega, orkester sam pa bo zaigral še Mendelssohnovo Simfonijo št.4. Ljubitelji jazza in rocka bodo 8. in 9. julija v letnem gledališču Križanke lahko poslušali dva slavna jazzista Marcusa Millerja in The Stanley Clarke Band s prijatelji v raznih instrumentalnih zasedbah. 11. julija bomo v Cankarjevem domu poslušali koncert opernih arij v izvedbi romunske sopranistke Elene Mosuc in ameriškega baritonista Thomasa Hampsona s spremljavo Simfoničnega orkestra Slovenske filharmonije, dirigiral bo romunski dirigent Nicolae Moldoveanu. Isti orkester bo 15. julija v Cankarjevem domu s Komornima zboroma Slovenske filharmonije in Megaron izvedel veličastno Simfonijo št. 2 Gustava Mahlerja. Solistki bosta sopranistka Valentina Farcas in mezzosopranistka Bettina Ranch.

Od 15. julija do 8. avgusta bodo v Narodni galeriji in na Konservatoriju za glasbo in balet Mojstrski tečaji raznih odličnih evropskih profesorjev za klavir, godala, pihala in trobila.

Tudi v ljubljanski operno baletni hiši bosta dve prireditvi in sicer bo 16. julija italijanska plesna družba Aterballetto izvedla dva baleta na glasbo J.S. Bacha. 19. julija bomo pa poslušali Inscenirani koncert na tekste Gertrude Stein, ki ga je pripravil režiser in skladatelj Heiner Goebbels. Izvedel ga bo Mednarodni orkester Ljubljana p.v. Žive Ploj Peršuh.

V juliju bomo poslušali še Moskovski komorni orkester Musica viva (22.7.) in Gruzijski komorni orkester Ingolstadt (30.7.) ter 1. avgusta v Narodni galeriji Komorni orkester Milanske Scale. V Narodni galeriji bodo 29. in 31. julija ter 6. avgusta tudi trije koncerti Komornega godalnega orkestra Slovenske filharmonije z raznimi solisti ter več solističnih koncertov. Tudi popularni muzikal Mamma mia! bo 25. avgusta ponovno na sporedu v Križankah, če bo lepo vreme, sicer na rezervni lokaciji. Tam bo 30. avgusta nastopil tudi nepogrešljivi slovenski kantavtor Vlado Kreslin z gosti. 28. in 29. avgusta bo v Cankarjevem domu na programu tudi Verdijeva Traviata v izvedbi Teatra Regio iz Torina.

Uradni zaključek 67. Ljubljana Festivala bo 5. septembra v Cankarjevem domu, kjer bo legendarni Zubin Mehta, ki je prvič nastopil v Ljubljani pred 60-timi leti ( podpisani ga je imel že takrat priliko poslušati in gledati!), dirigiral Izraelskemu filharmoničnemu orkestru. Izvedli bodo dela Ö. Partosa, J. Haydna in Fantastično simfonijo H. Berlioza.