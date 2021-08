Zdravko Haderlap se je lotil občutljivo zahtevnega projekta – koreografsko-gledališke uprizoritve poezije svoje sestre Maje Haderlap. In je sijajno uspel. V ansambel je povabil profesionalne in ljubiteljske igralce in plesalce, izvrstnega glasbenika Nikolaja Efendija in mednarodno priznano dramaturginjo Jano Pavlič iz ljubljanske Opere.

»Zornkraut – Denar in rit je treba skrit« je režiser Zdravko Haderlap poimenoval svoj koreografsko-gledališki projekt, ki ga je zasnoval na poeziji svoje sestre, pesnice Maje Haderlap, ter ga s čudovitim igralskim ansamblom uprizoril v domači Lepeni, tik ob grapi pod svojo Vinklovo domačijo – na kraju, iz katerega so se napajale neštete nepozabne ter pogosto trpke zgodbe skozi minulih sto let ter se spet in spet zlivale v svežnje spominskih zapisov in verzov družinskih članov in članic Vinklovega rodu – in se naposled kot najvidnejši cvet na pestri livadi razcvetele v občuteno poezijo ter dovršeno pripovedno prozo Bachmannove nagrajenke Maje Haderlap.

Svoj fantastičen koreografski projekt je Zdravko Haderlap zasnoval na poeziji svoje sestre Maje ter ga domiselno postavil v mističen gozdni labirint ob grapi tik pod svojo domačijo pri Vinklu v Lepeni. Slike: Marta Polanšek , Zdravko Haderlap

Iz Majine lirike je zavil zdaj še odcep v koreografsko-gledališko uprizoritev, ki jo je na zavidljivi ravni uresničil Majin brat Zdravko z imenitnim dvojezičnim gledališkim ansamblom – z nedvomno posrečeno mešanico profesionalnih in ljubiteljskih gledališčnikov, ki so v tej sestavi uprizorili svoj prvi skupni projekt. Od Zdravka Haderlapa negativnega presenečenja jasnoda ni bilo pričakovati, saj se je »zadevnega opravila« (plesnega in koreografskega gledališča) že pred tremi desetletji izučil pri najboljšem med najboljšimi – pri svetovno znanem maestru koreografskega gledališča, nedavno prerano umrlem Johannu Kresniku.

Zdaj, po krstni predstavi 22. julija, je vestno uigrani ansambel predstavo ponovil še petkrat, zadnjo, šesto ponovitev pa je odplaknilo neurje. Več ko petsto obiskovalcev je bilo deležnih kakovostnega kulturno-umetniškega dogodka, 120 obiskovalk in obiskovalcev pa prireditelji zaradi predpisov za zajezitev korone niso mogli več sprejeti, da so se žal morali napotiti spet domov. Vsi, ki pa so si sijajno koreografsko predstavo lahko ogledali, so doživeli nepozaben gledališki večer. V mističnem večernem labirintu so se od postaje do postaje srečevali z dogajanjem, slikami in spomini iz davnine in doživljali v domiselne odrske elemente prelit čar poezije. Igralka Magda Kropiunig, plesalec Thales Weilinger, Martina Rösler in Martina Seidl, komponist Nikolaj Efendi, kostumografinja Lisa D. in dramaturginja z mednarodno reputacijo Jana Pavlič s SNG Ljubljana so skupaj z režiserjem Zdravkom Haderlapom predstavo dvignili na zavidljivo uprizoritveno raven ter hvaležni slovensko in nemško govoreči publiki od blizu in daleč podarili izjemen kulturni dogodek. Koreografsko-gledališka predstava »Zornkraut – Denar in rit je treba skrit« je bila sestavljena iz dveh delov, prvi, labirint z naslovom »Bila sem tu«, je prikazoval neke vrste tržnico, ki je vabila obiskovalce, da postojijo, se zamislijo in se soočijo z nenavadnimi čustvi. V drugem delu pa sledijo koreografski prizori z naslovom »Povratnica«, oba dela pa publiko obsipata s plazovi čustev in močnih podob.

V pogovoru o projektu je Zdravko Haderlap povedal, da je zanj kot režiserja predstavljalo največji izziv, kako uprizoriti liriko, da bo ostala avtentična. To mu je nedvomno uspelo. Še več: podobe, ki jih je slikala Maja Haderlap v svoji poeziji in tudi prozi, z uprizoritvijo Zdravka Haderlapa zaobjamejo celoten lepenski utrip in svet koroških Slovencev, ne da bi prekrile napev Vinklovega rodu. Koreografsko-gledališki projekt Zdravka Haderlapa je bil prvotno zasnovan kot prispevek k stoti spominski obletnici koroškega plebiscita 2020