Zadnjič so skupaj stali na odru

Izvirna predstava »Soba za dva + tri« prikazuje kaotično, zabavno in hkrati čustveno življenje študentov, ki si delijo majhno stanovanje. Dogajanje je napisano v mladostniškem jeziku, takem, ki ga slišimo med cimri, ko vsi govorijo hkrati. Režiser je igralcem naročil, naj neobičajne ali mladostniške besede naglašujejo natančno, da bi vsak v publiki vse razumel. V središču igre je vprašanje, kaj sploh pomeni odrasti, pa majhne zadeve, kot je pomivanje posode, do večjih, kot so ljubezen, prihodnost in samostojnost. Igra pa obiskovalce tudi hudomušno zbode, saj vidimo, kako nekateri liki tonejo v svoje telefone in računalnike, kot da je zaslon edini prostor, kjer znajo zadihati. Ko stres doseže vrhunec, Pia predlaga radikalno rešitev: digitalni detoks. Vsi morajo za šest ur odložiti telefone, računalnike in pametne ure. Brez izjem. Brez »samo pogledam«, brez »samo en story«. Za dodatno napetost pa uvede še pravilo: kdor prvi seže po telefonu, ves teden čisti stanovanje – posodo, WC, sesanje, smeti, vse. Napetost hitro naraste, saj se izkaže, da je biti brez ekrana res težko.