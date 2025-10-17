Za CIKL CAKL si vzame dopust

»Za svoj konjiček, lutkarstvo, si vsako leto vzamem dopust,« pravi z nasmehom Kristina Trap-Jernej, ko jo vprašamo, kako usklajuje službo in festival CIKL CAKL. »Pravzaprav sem si vsakič vzela dopust za ta teden. Sicer nismo ves čas v dvorani, ampak združim to s počitnicami in prostimi dnevi. Ko na začetku leta vnašam dopust, že vem, kateri teden bo rezerviran za CIKL CAKL.«
Njena pot v lutkarstvo pa se je začela pri 15 letih. »Najprej sem bila samo v publiki, potem me je Saša Kump vprašal, če bi sodelovala. Par let sem igrala, potem se je naša skupina razšla.« Mentor je bil Saša Kump, ki je z mladimi ustvarjal v slovenskem jeziku in jim odpiral vrata v svet lutk.
Njena prva predstava je bila Guliver med lutkami, kjer je izdelala sama tudi prvo lutko. »Ko jo danes primem v roke, se spomnim ustvarjanja in začetkov,« pravi z nasmehom. Letos so v Šmihelu pripravili posebno razstavo, posvečeno Saši Kumpu, prvemu mentorju šmihelskega lutkarstva, ob 100. obletnici njegovega rojstva. »Ker je tudi 25-letnica festivala, smo rekli, da naredimo razstavo s težiščem na spominu na Saša Kumpa,« pojasni. »Po njegovi smrti je v Šmihel kot mentor prihajal še Tine Varl z Bredo, zato smo del razstave posvetili tudi njima. Na razstavi so popisane vse predstave, mentorji in lutke od začetkov do danes – med njimi je tudi moja prva lutka, Pridnež.«
O začetkih Kristina Trap-Jernej pravi: »Ko smo praznovali 15 let lutkarstva v Šmihelu, smo razmišljali, kaj bi lahko naredili. Hodili smo po festivalih, videli, da je lepo, če povabiš druge skupine. In potem smo rekli – mi bomo naredili svoj festival.«
Festival je prvič potekal od 20. novembra 1993 do 8. januarja 1994. »Nekaj skupin smo povabili, imeli smo pa tudi tri lastne predstave. To je bil naš prvi CIKL CAKL.« Po tistem je festival nekaj let miroval. »Potem do leta 1999 ni bilo več kaj, ampak tedaj, ko je bila 20-letnica lutkarstva, smo spet organizirali festival. Od takrat se redno nadaljuje – razen v času korone.« Zato letos praznujejo 25. izvedbo festivala.
Organizacijski odbor danes šteje pr. 15 članov, jedro je pet ljudi. Med tednom dnevno na predstave pride pr. 500 šolarjev in šolark.
Tako kot na prvem festivalu Kristina tudi letos spremlja mladinsko skupino kot mentorica skupine artBANDA, ki bo imela v petek, 17. oktobra, ob 19.00 premiero predstave James Blond. Predstava, ki jo je režirala Alenka Hain, odpira teme odraščanja, drugačnosti in sprejemanja. »Besedila skoraj ni, igra je bolj razgibana, predmetna. Vsak lahko sam interpretira, kar vidi.«
Za Kristino je lutkarstvo več kot konjiček – je način življenja in ohranjanja jezika. »Za društvo je pomembno, da ustvarjamo v slovenščini in to prenašamo naprej. Zdaj je to še pomembneje kot prej, ker doma vedno manj govorijo slovensko.« Ko jo vprašamo, kaj jo žene, mirno odgovori: »Tega ne smeš vzeti kot breme. To je pač nekaj, kar rad delaš – ali pa ne delaš.«
