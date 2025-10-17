Za CIKL CAKL si vzame dopust

Njena prva predstava je bila Guliver med lutkami, kjer je izdelala sama tudi prvo lutko. »Ko jo danes primem v roke, se spomnim ustvarjanja in začetkov,« pravi z nasmehom. Letos so v Šmihelu pripravili posebno razstavo, posvečeno Saši Kumpu, prvemu mentorju šmihelskega lutkarstva, ob 100. obletnici njegovega rojstva. »Ker je tudi 25-letnica festivala, smo rekli, da naredimo razstavo s težiščem na spominu na Saša Kumpa,« pojasni. »Po njegovi smrti je v Šmihel kot mentor prihajal še Tine Varl z Bredo, zato smo del razstave posvetili tudi njima. Na razstavi so popisane vse predstave, mentorji in lutke od začetkov do danes – med njimi je tudi moja prva lutka, Pridnež.«