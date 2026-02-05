Novice logo
Vsaka ima svoj odrček 

5.2.2026 Dobrla vas Eberndorf Novice
Pred letom in pol je bilo ustanovljeno društvo Kamišibaj Koroška/Kärnten. Članice društva so v nedeljo, 1. februarja, predstavile svoje kamišibaje.
Z leve: Veronika Kušej (predsednica društva Kamišibaj Koroška), Alenka Hain (tajnica društva) in Mili Hudl-Kunčič (blagajničarka društva).

»Smo prvo tovrstno društvo na Koroškem,« pravi predsednica društva Kamišibaj Koroška/Kärnten. Društvo so ustanovili avgusta leta 2024 z željo širiti kamišibaj kot umetnost in tudi kot orodje za posredovanje jezika. »Kamišibaj je kratek, zbran in zelo primeren za otroke in odrasle,« pravi. Članice društva (trenutno jih je aktivnih pet) redno nastopajo, ko jim čas to dovoljuje. Na dopoldan s kamišibajem je SPD Srce vabilo 1. 2. v kulturni dom v Dobrli vasi. Kamišibaj je stara japonska umetniška oblika pripovedovanja zgodb ob slikah na majhnem lesenem odru. Z zgodbami so nastopile članice društva Kamišibaj Koroška/Kärnten Milli Hudl-Kunčič, Alenka Hain in Veronika Kušej. Theresia Gallob pa iz zdravstvenih razlogov ni utegnila nastopiti, zato je Milli Hudl-Kunčič, ki kamišibaj uporablja tudi pri posredovanju slovenščine v vrtcu Sonce v Celovcu, večer prej narisala kamišibaj Pike Nogavičke.   

