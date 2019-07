Šentjanž Tudi pri letošnji ARENI je SPD Šentjanž ostalo zvesto zamisli, da se naj v Šentjanžu srečavajo glasbeniki iz Avstrije in Slovenije. Tokrat sta to bili znani skupini »Russkaja« z Dunaja in »Terrafolk« iz Ljubljane. Obiskovalcev je bilo sicer malo manj kot lani, saj so bili mnogi zaradi podaljšanega konca tedna že kje na krajšem dopustu, vendar so bili prireditelji kljub vsemu zadovoljni. Gotovo so marsikoga preplašili tudi muhasti meteorologi, ki so za ta večer napovedali dež, pa je nazadnje prijazno večerno sonce ogrelo navzoče. Za uvod je zaigrala celovška skupina »Blowing Doozy« in s svojim temperamentnim nastopom poskrbela za odlično vzdušje, ki se je nato stopnjevalo in doseglo višek z nastopom skupine »Russkaja«. Nastopajoči glasbeniki in prizadevni organizatorji večera so po koncertu preživeli še nekaj družabnih ur, namenjenih medsebojnemu spoznavanju, kar je navsezadnje tudi cilj takih skupnih koncertov.