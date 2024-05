14 nastopajočih društvenic in društvenikov SPD Zarja in SPD Trta nas z muzikalom Cabaret Celovec Klagenfurt popelje v prelomno leto 1938 na Koroškem. Premiera muzikala je v petek, 17. maja, ob 19.00 v Hiši kulture – farni dvorani. Vstopnice za premiero so že pošle, na voljo so še vstopnice za ponovitev v nedeljo, 19. maja, ob 16.00 v Hiši kulture – farni dvorani. Vstopnice lahko rezervirate preko SPD Zarja ali SPD Trta, kontaktna oseba Zarje je Willi Osina, tel. 0650 280 7574.