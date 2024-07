Leta 1999 so gledališki igralci in igralke iz Vogrč in okolice prvič nastopili na prostem z igro Deseti brat. Gledališka dejavnost v Vogrčah pa ima korenine, ki segajo mnogo desetletij nazaj. Ob 25. obletnici predstav na prostem vabijo na uprizoritev komedije po noveli Cirila Kosmača »Tistega lepega dne«. Priprave so se začele že lani decembra. Premiera se nezadržno bliža in bo 9. avgusta ob 21. uri pred farovžem v Vogrčah, ponovitve pa bodo na sporedu 10., 11., 14., 16. in 17. avgusta, vsakič ob 21. uri. Oder bo postavljen pred vogrškim župniščem, ki je bilo v zadnjih tednih preurejeno v slikovito prizorišče Primorske iz 30. let prejšnjega stoletja. Vaščani in vaščanke poudarjajo, da je gledališka dejavnost izjemno pomembna za njihovo skupnost, saj v Vogrčah ni več krajev, kot so kavarne ali gostilne, kjer bi se vaščani lahko srečevali in družili.

Vstopnice: https://ticket.petzenlandla.at/ticket.php?id=33