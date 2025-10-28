Erotika: Poezija Ivana Cankarja na odru iKulta

Koprodukcija Teater RAMPA in Slovenskega ljudskega gledališča Celje prinaša Cankarjevo poezijo na oder kot intimni ljubezenski kabaret. Predstava združuje poezijo, gib in glasbo ter občinstvo vabi, da znova odkrije teme bližine, hrepenenja in prepovedanega. Ugledališčena poezija z nemškimi nadnapisi bo imela premiero v torek, 28. oktobra, ob 19.30 v iKultu v Celovcu (Südbahngürtel 24). Nadaljnje uprizoritve bodo 29., 30., 31. oktobra ter 4., 5. (tudi abonma Pogled dlje+) in 6. novembra 2025 – vedno ob 19.30. Za režijo odgovarja Yulia Kristoforova. Nastopajo Katarina Hartmann, Žan Brelih Hatunić, Manca Ogorevc, Tanja Potočnik, Aleksander Tolmaier in Branko Završan. S predstavo Teater Rampa in SLG Celje ustvarjata most med Slovenijo in Koroško, med institucionalnim in neodvisnim gledališčem, poudarjata koproducenta.