Tudi umazane spodnjice so lahko imenitno izhodišče za delo

Režiserka Nika Brgant (45)

Lesce Lesce

V Šentjanž prihajam od leta 2015. Zelo pomemben mi je proces dela, predvsem to, da otroci sodelujejo v nastajanju predstave. Se pravi, da povejo svoje želje, da sami razvijajo svoje vloge, medtem ko besedilo nastane v skupnem delu med mano in skupino. Ko smo v Ankaranu začeli z delom, je bila želja otrok kriminalka, jaz sem jih nato usmerila v detektivko, saj ne želim z otroki uprizarjati kakih hudih kriminalnih dejanj. Ideja skupine je bila, da umetnica razstavlja neko revolucionarno umetniško delo, in sicer pokakane spodnje hlače, kar je bil tudi delovni naslov predstave. V tej nastopajo ekscentrična sodobna umetnica Leonarda di Capucina, zbiralka umetnin z Dunaja, receptorka, varnostnica, potem imamo seveda v hotelu čistilko in natakarico, detektiva, pa paparacija, se pravi fotografa in novinarja. Zaplet v predstavi, ki ga raziskuje detektiv, se pojavi, ko želi umetnica pokazati svojo revolucionarno umetnino, a je ni moč nikjer več najti. To je veliko težja predstava, kot pa vse ostale do zdaj. V minulih predstavah s to skupino so igralke prišle na oder, povedale svoje besedilo in odšle. Zdaj pa gre za to, da ni kakih prehodov, pavz, da se govor začne že med vstopom na sceno. Tega je v predstavi res veliko, tako da smo v bistvu dosegli razvoj v igranju in tudi pri tekstu, ker je res veliko teksta. Prvo dejanje se odvija v hotelskem lobiju, drugo pa v sobi umetnice.