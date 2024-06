Pred petimi leti so v Vogrčah zadnjič zaigrali tradicionalno igro na prostem, pri kateri sodeluje skoraj vsa vas. Priprave za letošnjo gledališko predstavo Tistega lepega dne so se preselile na prizorišče ob farovžu. Premiera bo v petek, 9. avgusta, ob 21. uri. Ponovitve pa bodo 10., 11., 14., 16. in 17. avgusta, prav tako ob 21.00 pred župniščem v Vogrčah. Minulo nedeljo smo obiskali skupino na vaji in se pogovorili z najmlajšimi tremi nastopajočimi.

Lia Košutnik (14) iz Pliberka je videla zadnjo predstavo na prostem v Vogrčah, ki se ji je zdela zabavna. Prvič je stala na odru lani oktobra, ko so uprizorili z otroško skupino v Vogrčah igro Hop v pravljico. V tej je igrala vlogo čarovnice, ki je bila ena glavnih vlog. Pri igri na prostem pa zdaj igra s Samuelom in Kajo otroke ter pravi, da so skoraj vso predstavo na odru. Obiskuje Slovensko gimnazijo v Celovcu in poleg gledaliških vaj rada pleše in preživlja čas v naravi. Ljudem svetuje, naj si pridejo pogledat igro, ker je zanimiva. Zelo se že veseli, da bodo lahko prvič zaigrali predstavo pred publiko na prostem.

Samuel Polesnig (13) iz Vogrč se še spominja zadnje igre na prostem pred petimi leti in pravi, da mu je bila zelo všeč. Oče mu je lani rekel, da naj letos sodeluje tudi on pri igri na prostem. Pred tem je že dvakrat stal na odru z mladinsko skupino iz Vogrč. Besedilo za igro se je učil doma tako, da si ga je večkrat prebral. Obiskuje Slovensko gimnazijo in rad igra nogomet na domačem dvorišču. Ljudem svetuje, naj si pridejo ogledat igro zato, ker so se vsi dolgo učili in je nastalo nekaj zanimivega.

Kaja Kerbitz (8) iz Vogrč se zadnje igre na prostem v Vogrčah ne spominja več, ker je bila tedaj stara šele tri leta. Pravi, da so v njeni družini vsi del tradicionalne igre na prostem in da je sama vedno hotela biti del take predstave. Vaje za to igro so se začele že lani decembra. Prve vaje pa niso bile tako zanimive, pravi, ker so vsi le sedeli in samo brali besedilo. Sedaj, ko pa že postavljajo sceno, pa so vaje vedno bolj zanimive in zelo rada gre na vsako vajo. Obiskuje ljudsko šolo v Pliberku in rada pleše in igra prečno flavto. Prvič pa je stala lani na odru, ko so oktobra prvič uprizorili igro Hop v pravljico.