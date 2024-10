Teater Rampa vabi na premiero predstave Emila Filipčiča z naslovom »Veselja dom«, ki bo uprizorjena v produkciji Teatra Rampa in SLG Celje v režiji Dejana Spasića. Premiera bo v iKultu v sredo, 9. oktobra, ob 19.30, predstave pa bodo na sporedu še 10. (abonma Pogled dlje+), 11. in 12. oktobra, vedno ob 19.30.

FOTO: JAKA BABNIK

»Veselja dom« je komedija, ki skozi prizore zakonskega življenja ponuja preplet humorja, satire in resnobe. V središču dogajanja sta zakonca Tončka in Polde, pri katerih odnos kljub svežim poročnim obljubam hitro preide iz veselja in igrivosti v rutino in napetosti. Filipčičeva drama, ki je bila krstno uprizorjena leta 1996, danes ponovno odpira vprašanja o vlogah spolov in o zakonskih odnosih, o čemer skozi sodobno perspektivo razglablja režiser Dejan Spasić.

Prisrčno vabljeni!