Teater Rampa vabi na premiero dvojezične predstave: Preplet dveh perspektiv, dveh usod

»Potem misliš, da sva enaki? – Ja.«

Lara Vouk, igralka:

V predstavi Prihodi odhodi igram Nemko iz Celja, z imenom Johanna. Johanna je odločna ženska, rahločutna in inteligentna, rahlo arogantna in vzgojena v oliko in lepo obnašanje. Po izkušnji ob koncu vojne se ji značaj na begu in v samoti v gozdu spremeni. Ker se mora braniti, da bi se obvarovala, postane bolj ostra in distancirana.

Pri igranju predstave mi je všeč, da ves čas poteka v intenzivnem dialogu z mojo soigralko Lucijo. Vsakič bo malo drugačna, ker bova midve vsak dan malo drugačni. Všeč mi je, ker je pri tem treba biti zares pozoren na človeka, ki ga imaš ob sebi na odru, in se igra malo »sama od sebe« zgodi in spreminja, kar se mi zdi dobro. Najljubši citat, oz. citat, ki mi je prvi šinil v glavo: »Potem misliš, da sva enaki? – Ja.« Ker smo ljudje na koncu, kljub najrazličnejšim karakterjem in izkušnjam, vsi ljudje in zato enakovredni.

Po mojem mnenju je glavno sporočilo predstave potreba po »slišati« ter želja po večjem sprejemanju informacij o drugih ljudeh, ne da bi takoj čustvovali in sodili ali to povezovali s seboj.

Dramsko delo je aktualno v današnjem času, ker lahko kaže na to, da so v bistvu vedno na obeh straneh (bodisi pri političnih ali osebnih sporih) ljudje, ki so ranjeni in ki znotraj sebe bolečine ne znajo drugače pretvoriti, kot da jo spremenijo v napad na drugega človeka. Jaz v predstavi berem tudi, da je politika nek konstrukt, ki lahko privede do hudih bolečin pri posameznikih. Osebno mislim, da je to, kje se rodimo in kakšno ideologijo zato in zaradi življenjskih osebnih izkušenj nekega trenutka zavzamemo, lahko tudi zelo naključno. Obstaja veliko frakcij in mislim, da pozabljamo, da smo na koncu vsi ljudje – malo zaslepljeni, ker pač obstajajo konstrukti, ki se jim reče država, namišljene meje, ki jih ni potegnila narava, temveč človeška roka s potrebo po materialni lasti in premoči. Lepo bi bilo, če bi v prihodnosti malo hitreje prihajali do zavedanja, da tega morda ne potrebujemo.