Srečko Kosovel: »Moja pesem je moj obraz«

Ob 100-obletnici Kosovelove smrti je Janko Krištof s pianistko Ano Tijssen in režiserjem Aleksandrom Tolmaierjem priredil recital »Srečko in jaz« in ga premierno uprizoril pretekli četrtek. Ponovitve sledijo v četrtek, 12. marca, ob 19.30 v Domu prosvete Sodalitas v Tinjah in 27. marca, ob 19. uri v župniji Ljubljana-Koseze v sklopu Koroških kulturnih dni, nato pa še drugod po Koroškem, na Dunaju in 7. junija celo v rojstnem kraju Srečka Kosovela v Tomaju blizu Sežane.
Svoje pesmi je Kosovel pisal na roko, doma si pisalnega stroja niso mogli privoščiti. »Pesmi je zapisoval vsepovsod, na liste papirja, račune, kar je pač imel pri roki. V času življenja ni izdal nobene pesniške zbirke, je pa zapustil bogato pesniško zapuščino in precej dela urednikom, ki so urejali njegov opus posamičnih zapisov pesmi ter ga izdali posthumno. Nekaterih njegovih zapisov še vedno niso uspeli razvozlati in to poskušajo z umetno inteligenco,« je povedal Janko Krištof. Ko je Kosovel pri rosnih 22 letih slutil, da se njegovo življenje že bliža h koncu, je svojo agonijo izrazil tudi v pesmi »Ne, jaz nočem še umreti«, v kateri je ponazoril, kako jesen njegovega življenja še ni prišla in si želi živeti mladost in dragoceni čas z bližnjimi.
»Pesmi preko recitacije zaživijo na nov način. V veselje mi je, kako se dotaknejo ljudi. In da lahko s tem, ko se vživim v pesem in jo predstavim današnjim poslušalcem, prenesem sporočilo pesnic in pesnikov, ki jih danes ni več med nami,« pove Janko Krištof, ki se z literarnimi projekti ukvarja že od leta 2004 in je v svojem (večjezičnem) opusu zaobjel enajst tematskih poudarkov, od pesnikov in literatov, kot so Prešeren, Gregorčič, Trubar, Foucault, pa vse do svetopisemskih vsebin od Pavla, prerokov in evangelijskih pripovedi o Jezusu pod naslovom »Njegovo obličje« – s slednjimi je imel 96 nastopov.
Krištofovi recitali so vedno preplet poezije in glasbe, letos je svojo noto mojstrsko dodala pianistka Ana Tijssen, ki je z umetniško žilico veliko pripomogla tudi k oblikovanju programa.
Iz rubrike Slovenci preberite tudi