Šentjakob v Rožu Otroška gledališka skupina SPD Rož je prejšnjo soboto v šentjakobskem farovžu premierno uprizorila predstavo Smradek, zgodbo o dobrem in zlem, o naravi in njenem uničevanju. Zaradi koronavirusa so dodatne ponovitve preložene na nedoločen čas.

Nekaj za gledališke predstave Slovenskega prosvetnega društva Rož velja kot pribito: četudi je tematika dela še tako temačna, še tako družbenokritična in ostra, so scena in kostumi vedno spet prava paša za oči. Pa vsa mogoča, pogosto zanimivo improvizirana tehnična sredstva za povrhu. Zapisano seveda prav tako velja za bolj pravljične predstave, četudi so takšne z bolj kritično ostjo. Kakor je bila sobotna premiera predstave Smradek v šentjakobskem farovžu, ki jo je napisala pesnica in pravljičarka Svetlana Makarovič in jo je v – že vajeno spretni – režiji Marjana Štikra na odru zaigrala otroška gledališka skupina Teatr Zora (scenografija: Majda Krivograd in Marjan Štikar).

Ko Smradek prismrdi na svet, se pravi, da se rodi, osreči svoje najbližje, brenčeče muhe, starša pa od samega navdušenja nad njegovim zaudarjanjem kar pobere. Brž pa Smradek začne svoj pohod na oblast, cilj je svetovna smradovlada in presenetljivo hitro se mu pristaši podredijo, celo cvetlice in drugi dobro dišeči prebivalci pravljičnega sveta. Toda kakšna cvetlica, kakšno milo in pa veter se mu postavijo po robu in nazadnje vendarle zmagata lepota in prijeten vonj. A nikdar ne veš, kdaj bo spet prismrdelo.

Zgodbo, ki jo je mogoče razumeti tudi kot metaforo za čuječnost, spoštovanje in varstvo narave, pokončnost ali nepodkupljivost, je mladi ansambel Teatra Zora zaigral – naj zadostuje, le ena beseda – odlično. Težko dojemljivo, koliko besedila so si otroci morali zapomniti in ga obvladati tudi med predstavo v živo, s kakšno lahkotnostjo so lebdeli po odru, kako usklajeni so bili, kako razločno so se artikulirali. Posebno pohvalo je vsekakor treba izreči še Mihiju Lesjaku, ki je glavno vlogo Smradka zaigral neverjetno suvereno, prepričljivo. Če bo slučajno kdaj šel med politike, utegne ljudi s spretnim nastopanjem brž pritegniti na svojo stran. Upati je, da z dobrimi idejami, na pa s takimi, s kakršnimi je znal osvajati srca svojih sledilcev Smradek …

Zaradi omejitev v javnem življenju, ki so posledica prizadevanj za ublažitev nadaljnjega širjenja koronavirusa, so odpovedane tudi načrtovane ponovitve Smradka in preložene na nedoločen čas.