V začetku leta 2022 se je 12 žensk pod vodstvom režiserke in koreografinje Imke Logar-Thiessen v Pliberku združilo v raziskovalno skupino, imenovano FRAUENWERK.

Skupaj z umetniškimi sredstvi raziskujejo feminizem, rezultate pa predstavljajo skozi igro in ples. Ženske iz skupine FRAUENWERK so stare med 30 in 60 let, svoja spoznanja o vlogi in položaju ženske nekoč in danes pa bodo prvič predstavile v koreografski gledališki predstavi Kri in mleko v produkciji Koreografskega centra Pliberk (CCB). V tej nastopa osem performerk, ki bodo novega življenja vdahnile mislim Marije Terezije, Berthe von Suttner, Astrid Lindgren, Nine Hagen, Alice Schwarzer, Beate Uhse in Margaret Thatcher. Prvič bo Kri in mleko na ogled v Kulturnem domu Pliberk na mednarodni dan žena v sredo, 8. marca (19.30), drugič pa 10. marca, prav tam ob isti uri. 23. marca bo Kri in mleko na ogled v celovških Kammerlichtspiele.