Skupaj na odru proti odvisnosti

Danaja veselo praznuje s sestrico in sestričnami, nakar se praznovanju pridruži hčerka mamine šefice, 14-letna Doris, ki se ji zdi vse preveč otročje. »To je tako dolgočasna zabava,« godrnja in predlaga Danaji, da bi vzeli »tabletko, s katero je vse bolj zabavno«. Danaja sprva okleva, nato pa le pristane na to. Starejši dekleti skrivaj pojesta drogo ter se kmalu kar treseta od smeha, le da Danaja nato izgubi zavest. Na srečo pomoč prispe pravočasno, toda ena lekcija ne zadostuje. Danaja in Doris začneta zahajati v diskoteko, v igro pridejo ples, fantje in droge. Staršem se niti sanja ne, v kaj sta se spustili njihovi hčerki, dokler ni že skoraj prepozno. Kako prepoznati stisko mladih in jim pomagati, da ne zapadejo v odvisnost? To je vprašanje, ki ga zastavlja predstava. »Ponosna sem, da so dekleta znala zaigrati igro s težavno tematiko. Všeč mi je, da se dobro razumejo in gledajo druga na drugo. Tema se mi zdi zelo aktualna. Delam kot socialna delavka in spremljam ravno take družine, ki se soočajo z odvisnostjo. Važno je, da je mama vedno v dobrem stiku z otrokom in da je med starši in otroki vzajemno zaupanje. Poglavitni razlogi za jemanje drog so iskanje samega sebe in vpliv vrstnikov. Tema se skriva in starši včasih nočejo videti, da nekaj ni v redu,« je povedala mentorica Roswitha Stern. »Pri delu z dramsko skupino me veseli, da so delavni, zanesljivi in radi napredujejo. Tudi pri tej težki temi sem želela posredovati optimizem, da je za vse moč najti rešitev,« pravi režiserka Gašperčič.