To je novoustanovljena skupina SKD Celovec. Celovški zmajčki so se prvič predstavili publiki v ponedeljek z igro Črviček Črt. Z leve: Miro Preisig, Luka Potočnik, Viviane Podrečnik, Adrian Mödritscher, Jana Preisig, Paul Kreutz, Ina Loibnegger in Mira Sternad

Ponavadi kulturna društva vabijo na eno premiero, v pondeljek, 21. oktobra, pa so lutkarji in lutkarice SKD Celovec presenetili kar z dvema. Skupino Mladi Celovčani, ki se ukvarjajo z lutkarstvom že okoli osem let, smo že spoznali. Prvič pa se je predstavila javnosti novoustanovljena skupina Celovški zmajčki.

Malo po šesti uri so se zatemnile luči v Tischlerjevi dvorani. V žaromet je najprej stopila režiserka Breda Varl, ki je mladim igralkam in igralcem skupine zaželela, naj uživajo na prvih lutkarskih korakih in pozvala publiko, naj pazljivo sledi igri z naslovom Črviček Črt.

Pod sojem žarometov so nato na oder stopili prav posebni junaki večera. Kot igrivi krt je blestel Luka Potočnik, miška je bila živahna Ina Loibnegger, v vlogi poskočne žabice pa se je znašla Jana Preisig. Glasna in drzna šoja je oživela skozi Adriana Mödritscherja, medtem ko je Mira Preisig zasijala kot živahna pikapolonica. Ob njej je Viviane Podrečnik kot metuljček krilila s krili, lahkotno kot vetrič, Miro Preisig in Paul Kreutz pa sta pre­pletla niti pajka. Preko spretnih gibov so mladi lutkarji in lutkarice raziskovali svet skozi perspektivo radovednega črvička, ki iz svoje luknjice opazuje različne živali in njihove posebnosti.

Mladi Celovčani bodo vedno boljši

Malo bolj izkušena skupina Mladi Celovčani. Spredaj z leve: Ella Potočnik, Lina Kropiunik,

Lea Kampuš, Indigo Wrolich, Miro Mödritscher, Lorin Fera; zadaj z leve: Paul Čertov, Breda Varl,

Jan Fera, Marica Hartmann, Ana Kampuš, Natalija Hartmann, Lara Čertov in Katarina Hartmann

Po prvih korakih sedaj najmlajše lutkarske skupine SKD Celovec so na oder stopili že izkušeni Mladi Celovčani z igro Kdo je gospod U? Režiserka Breda Varl je v pogovoru po obeh premierah povedala, da je pri mlajši skupini šlo v prvi vrsti za veselje in da na igriv način spoznajo lutarski svet. Starejša skupina pa je sedaj že taka, da po sedmih, osmih letih, odkar so skupaj, sama teži k temu, da postaja vedno boljša, je povedala Breda Varl. Da je igra letos postala spet opazno boljša, je bilo opaziti, ko je skupina stopila na oder. Poleg svojih lutkarskih spretnosti so igralci in igralke namreč tudi dokazali, kako dobro znajo vsi tudi peti. V skoraj enourni predstavi so publiko popeljali v vesolje in zopet nazaj na modri planet. Pri tem pa so prikazali zgodbo zvezdnega utrinka, ki preko novo spletenih prijateljstev na koncu igre dobi težko zaželeno uro z na njej vrtečo se plesalko.

Naslednje leto 35. obletnica lutkarstva v Celovcu

Predsednica društva Natalija Hartmann je ponosna na uspeli premieri obeh skupin in se zahvaljuje tudi za vso pomoč pri starših, brez katerih teh iger ne bi bilo. Napoveduje pa, da ob prihajajoči 35. obletnici lutkarstva v Celovcu v društvu nameravajo uprizoriti igro Mali princ iz leta 2001, ki jo je igrala prva lutkarska skupina društva MiSmoMi. Cilj je, da bodo igro uprizorili z igralci in igralkami iz začetne dobe.