Selske junakinje so se podale po svoje

Kaj se zgodi, ko se glavni pravljični lik – tik pred začetkom zgodbe – preprosto ne prikaže? V gledališki predstavi »Pravljica po naše«, ki so jo v soboto, 28. junija, krstno uprizorile v farni dvorani v Selah udeleženke gledališke šole KPD Planina Sele s humorjem, drznostjo in veliko domišljije, dobimo odgovor: zgodbo prevzamejo v svoje vajeti selske junakinje. »On je … ni ga tukaj. Ne vem, kako naj to še drugače povem,« obupano pove pripovedovalka Julia Kelih, ko iz zgodbe izgine vitez Kasijan. Na njegovo prazno mesto stopi skromna služabnica Flavia, ki postane nova junakinja – vitezinja Flora, ki jo je igrala Mija Oraže. Skupaj z iznajdljivo kovačevo hčerjo Klementino, ki jo je igrala Sanja Oraže, in s kradljivko srca Ronjo, ki jo je igrala Mila Oraže, se odpravi rešit princeso, ki jo varuje zmaj. Namesto klasičnega boja, kjer bi junakinje morale zmaja ubiti, se odločijo za drugačen pristop. Flora vztraja: »Mora obstajati še kakšen drug način, kako priti do princese, ne le spopad z zmajem.« In res, skupaj z Ronjo in Klementino odkrije skrivni prehod, skozi katerega se izognejo boju in tako dekleta izberejo drugačno pot, miroljubno rešitev brez nasilja. Ko končno najdejo princeso, ki jo je igrala Lara Dovjak, ta niti malo ni navdušena in vzklika: »Kje je moj vitez? Ne, ne, ne. To ni pošteno!« Flora, Klementina in Ronja uspešno rešijo princeso Flavio, a ugotovijo, da ni prav nič hvaležna. Princesa, ki je razočarana, ker je ni rešil »vitez na belem konju«, godrnja in noče z njimi domov. Dekleta jo vseeno pripeljejo nazaj v kraljestvo – privezano k drevesu, ker drugače ni šlo. Kraljice Violete, ki jo je igrala Lara Dovjak, njihov prihod ne gane, a Flora jo nagovori: »Saj si ti prav toliko pomembna kot on.« Kraljica, ki je bila vselej v senci kralja, je ganjena in jim izroči medalje, zlato in priznanje, Flora pa postane prava vitezinja. Zgodbo zaključi pripovedovalka: »Zgodba sicer ni bila niti približno taka, kot je zapisana, ampak je bila točno taka, kot bi morala biti. Konec.«