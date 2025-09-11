Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

Satirična predstava v celovškem iKultu

11.9.2025 Celovec Klagenfurt Novice
Teater rampa vabi na premiero in ponovitve nove satirične gledališke predstave »To ni političen song«, ki jo podpisuje dramatik Tine Lukač.
Prizor iz igre »To ni političen song« Foto: Elsa Logar

Uprizoritev, ki na oder prinaša pretresljivo, aktualno in duhovito kritiko sodobne družbe, bo premierno zaživela v četrtek, 11. septembra 2025, ob 19.30 v interkulturnem centru iKult v Celovcu, ponovitve bodo 12., 13., 14., 16., 17., 18. in 19. septembra, vedno ob 19.30. 

O predstavi

Praizvedba izvirnega besedila, satire v slovenščini z nemškimi prevodi, raziskuje mehanizme moči, medijsko manipulacijo in absurdnost političnih postopkov. Predstava odpira vprašanja o odgovornosti posameznika in kolektiva, o vlogi sovražnika v politiki ter o tem, kje se skriva humor v najtemnejših družbenih praksah. Gre za delo, ki združuje satirično ostrino, aktualno politično kritiko in raziskovanje novih gledaliških jezikov.

Režiserka Julija Urban

V središču zgodbe je televizijska oddaja Izdihi, kjer moderator brez zadržkov razgalja moralno in politično dno štirih kandidatov. Ti se skušajo zagovarjati pred ljudstvom, ki odloča o njihovi usodi. Korupcija, mučenje živali, izsiljevanje, zločini in osebni škandali razkrivajo svet brez moralnih meja, v katerem se vsakdo reši le z manipulacijo, spektaklom in gradnjo lastne medijske podobe.

Zgodba temelji na ideji neoostrakizma – sodobne različice antičnega izločanja posameznika iz družbe. Kdo bo izbran? In predvsem – kaj to pove o nas samih?

Ustvarjalna ekipa:
Režija: Julija Urban
Prevod: Marjeta Wakounig
Dramaturgija: Ana Grilc
Produkcija: Teater RAMPA

Igrajo:
Miran Kelih, Magda Kropiunig, Peter Marn, Kaja Petrovič, Dušan Teropšič

Iz rubrike V žarišču preberite tudi

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev
Nadja Volavšek Kurasch

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt