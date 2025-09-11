Satirična predstava v celovškem iKultu

Uprizoritev, ki na oder prinaša pretresljivo, aktualno in duhovito kritiko sodobne družbe, bo premierno zaživela v četrtek, 11. septembra 2025, ob 19.30 v interkulturnem centru iKult v Celovcu, ponovitve bodo 12., 13., 14., 16., 17., 18. in 19. septembra, vedno ob 19.30.
Praizvedba izvirnega besedila, satire v slovenščini z nemškimi prevodi, raziskuje mehanizme moči, medijsko manipulacijo in absurdnost političnih postopkov. Predstava odpira vprašanja o odgovornosti posameznika in kolektiva, o vlogi sovražnika v politiki ter o tem, kje se skriva humor v najtemnejših družbenih praksah. Gre za delo, ki združuje satirično ostrino, aktualno politično kritiko in raziskovanje novih gledaliških jezikov.
V središču zgodbe je televizijska oddaja Izdihi, kjer moderator brez zadržkov razgalja moralno in politično dno štirih kandidatov. Ti se skušajo zagovarjati pred ljudstvom, ki odloča o njihovi usodi. Korupcija, mučenje živali, izsiljevanje, zločini in osebni škandali razkrivajo svet brez moralnih meja, v katerem se vsakdo reši le z manipulacijo, spektaklom in gradnjo lastne medijske podobe.
Zgodba temelji na ideji neoostrakizma – sodobne različice antičnega izločanja posameznika iz družbe. Kdo bo izbran? In predvsem – kaj to pove o nas samih?
Ustvarjalna ekipa:
Režija: Julija Urban
Prevod: Marjeta Wakounig
Dramaturgija: Ana Grilc
Produkcija: Teater RAMPA
Igrajo:
Miran Kelih, Magda Kropiunig, Peter Marn, Kaja Petrovič, Dušan Teropšič
