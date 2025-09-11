Satirična predstava v celovškem iKultu

V središču zgodbe je televizijska oddaja Izdihi, kjer moderator brez zadržkov razgalja moralno in politično dno štirih kandidatov. Ti se skušajo zagovarjati pred ljudstvom, ki odloča o njihovi usodi. Korupcija, mučenje živali, izsiljevanje, zločini in osebni škandali razkrivajo svet brez moralnih meja, v katerem se vsakdo reši le z manipulacijo, spektaklom in gradnjo lastne medijske podobe.