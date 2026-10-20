S pesmijo od Pliberka do Dobrle vasi

Darja Haschej (10)

Mala vas Kleindorf

To je bila danes moja prva predstava, ker sem se namreč lutkovni skupini Srce pridružila šele letos. Želela sem igrati z lutkami in ker sta v skupini že igrali moji prijateljici Anna in Sara, ki živita v isti vasi kot jaz, sem se jima pridružila. V predstavi igram razbojnico in meščanko. Pred nastopom sem bila malo nervozna, ker sem se bala, da bom kaj pozabila, a se to na srečo ni zgodilo. Najbolj všeč mi je pa bilo pri tej predstavi, ko je moja prijateljica Lea vrgla copato na petelina.