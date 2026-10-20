S pesmijo od Pliberka do Dobrle vasi

Prva lutkovna skupina SPD Srce je v soboto, 10. oktobra, v kulturnem domu uprizorila predstavo »Koroški mestni godci«. Skupino sestavljajo osem igralk in en igralec. Režiser Matevž Gregorič je letos prisluhnil želji skupine, da bi zaigrala »Bremenske mestne godce«, ter zgodbo in besedilo prilagodil koroškemu okolju. Za glasbeno priredbo pesmi sta poskrbeli Anna Pasterk in Daniela Zankl, lutke in sceno pa je izdelala Mateja Šušteršič. Tako je nastala simpatična glasbena predstava, v kateri občinstvo spozna tudi posebnosti južnokoroških vasi.
Ker ostarele živali - petelin, osel, mačka in pes - svojim gospodarjem niso bile več koristne, so se jih ti želeli znebiti. Živali so zato pobegnile in se po naključju srečale. Povezovala jih je podobna usoda, zato so hitro postale prijateljice. Med iskanjem novega doma so ugotovile tudi, da prav dobro pojejo skupaj. Tako so postale godci in se odločile, da bodo odslej skupaj prepevale. Njihova pot je vodila od Pliberka prek Globasnice do Dobrle vasi, a nikjer niso naletele na topel sprejem. Na koncu so vendarle našle nov dom v gozdu, kjer so srečno živele in prepevale do konca svojih dni.
SPD Srce že vabi na naslednjo lutkovno premiero. Druga lutkovna skupina bo v soboto, 17. oktobra, ob 18.00 uprizorila predstavo »Afera Grški jogurt«, ki se poigrava z aktualno tematiko afer in lažnih novic. V nedeljo, 18. oktobra, bosta sledili ponovitvi obeh predstav: ob 15.00 bodo na sporedu »Koroški mestni godci«, ob 17.00 pa »Afera Grški jogurt«. V petek, 23. oktobra, ob 19.30 pa vabijo na slavnostno prireditev »Dober večer, sosed!«, ki bo letos v znamenju 120. obletnice SPD Srce.
Pri lutkovni skupini igram že tri leta in zelo rada igram lutke. V tej predstavi sem igrala vlogo psa, ker je zame ta žival zelo lepa. To vlogo sem si izbrala tudi zato, ker zelo rada pojem in sem lahko veliko pela. Najbolj všeč mi je bila pesem »V Globasnici …«. Zelo sem vesela, da nam je danes premiera tako dobro uspela.
Lutke igram že pet let in to zelo rada počnem. Pri tej predstavi si je lahko vsi izbral, katero vlogo želi igrati. Jaz sem si izbrala muco, ker so meni muce od vseh živali najbolj všeč. Pri tej predstavi je najtežja bila pesem »V Globasnici …«, ker smo se pravo melodijo naučili v zadnjem tednu. Pred nastopom pa nisem bila tako zelo nervozna, saj sem že navajena nastopati, ker igram tudi kitaro.
To je bila danes moja prva predstava, ker sem se namreč lutkovni skupini Srce pridružila šele letos. Želela sem igrati z lutkami in ker sta v skupini že igrali moji prijateljici Anna in Sara, ki živita v isti vasi kot jaz, sem se jima pridružila. V predstavi igram razbojnico in meščanko. Pred nastopom sem bila malo nervozna, ker sem se bala, da bom kaj pozabila, a se to na srečo ni zgodilo. Najbolj všeč mi je pa bilo pri tej predstavi, ko je moja prijateljica Lea vrgla copato na petelina.
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