Lutkarice in lutkarji Lutkovne skupine Danica so letos v Ankaranu študirali igro z naslovom Zablaški slavček – Festival slovenskih ljudskih pesmi malo drugače. Lutkovno skupino kot mentorja vodita zakonca Doris in Samo Wakounig.

Ker ima predstava Zablaški slavček zunanjo formo glasbenega tekmovanja z žirijo in vsem, kar spada zraven, pričnimo s pohvalo tako pevskih kot tudi inštrumentalnih spretnosti članic in članov lutkovne skupine Danica. Ti so se prepričljivo izkazali kot finalisti fiktivnega pevskega festivala Zablaški slavček. Doris Wakounig se je podpisala pod venček originalnih in zanimivih priredb slovenskih ljudskih pesmi. Pri izvedbi teh aranžmajev so Doris na odru pomagale lutkarice in lutkarji na violini, čelu, klavirju in Orffovih zvončkih. Tako nastala instrumentalna kulisa je ponujala glasbeno ozadje za nastope finalistk in finalistov, ki so se predstavili s slovenskimi ljudskimi pesmimi, kot so Biba leze, Biba gre, Čuk se je oženil ali Pleši, pleši črni kos. Ta črni kos je sicer za potrebe festivala Zablaški slavček spremenil barvo v modro. Pohvale vredno je tudi, da so v društvu Danica oz. v lutkovni skupini z izbiro naslova predstave ponovno potrdili domače slovensko ime Zablaškega jezera, ki ga večina nemško govorečih sodeželanov pozna samo kot Turnersee. Kar se tiče lutkarstva in vizualij na sceni, pa bo spremljevalcem dela Lutkovne skupine Danica verjetno bolj v spominu ostala lanskoletna izredno slikovita predstava »20.000 milj pod morjem«.

Druga premiera po Ankaranu

Lutkarice in lutkarji Danice so s premiero Zablaškega slavčka v soboto, 28. septembra, poskrbeli za drugo lutkovno premiero po pripravah v Ankaranu. Med starejšimi v skupini je 13-letna lutkarica Emma Pingist iz Nagelč. Dijakinja Slovenske gimnazije je tri leta članica Lutkovne skupine Danica. »V Ankaranu smo si sami izmislili ta naslov predstave. Kljub temu, da smo v skupini različnih starosti, se med seboj odlično razumemo, saj skoraj vse v skupini poznam že od malega. Kot solistka v predstavi zapojem pesem Tancaj, tancaj, črni kos. V Slovenski glasbeni šoli igram klavir in saksofon, na klavirju sem v predstavi spremljala ljudsko pesem Naš maček.«