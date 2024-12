Premiera Teatra Rampa v Celovcu: »Kje je Sakešvili?«

Predstava na humoren način oriše zavedenost in zasužnjenost ljudstva ter kult okoli diktatorja, po čigar smrti se nekaterim državljanom podre svet, spet drugim pa se začne svitati, v kakšnem režimu živijo ter da hočejo temu napraviti konec. Toda prebliski resnice ne trajajo dolgo in življenje Sakešvilijev kmalu teče naprej kot po starem. Besedilo je bilo leta 2016 nagrajeno z Grumovo nagrado in na vprašanje, ali bi v današnjih razmerah napisal drugo besedilo, Rok Vilčnik pove, da ne, saj meni, da se ni nič spremenilo. »Lik predsednika Sakešvilija simbolizira nekoga, ki svojo moč usmerja v ustvarjanje ljudi na gumb, ki služijo njegovemu gospodarstvu, in jim na ta način odvzame dostojanstvo.« Vilčnik pravi, da je takim procesom težko kljubovati.