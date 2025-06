Premiera SPD Bilka: »O kužku in muci« Ostra dlaka pride prav pri pomivanju tal

Izhodišče nove igre je dolgčas, ki se ga mlade igralke in igralci SPD Bilka odločijo preganjati z lutkami. Prav vsaka igralka in igralec in tudi najmlajši imajo v predstavi svoj tekst in priložnost za vodenje lutk kužka in muce, ki skupaj živita v mali hišici. Med krajšimi lutkovnimi prizori se igralke in igralci izmenjavajo, uprizorijo pa pospravljanje, nesrečo s popitim milom, čiščenje tal s kožuhom, sušenje kožuščka na vrvici, peko ogabne »najboljše rojstnodnevne torte na svetu« in še marsikaj. Po predstavi je Marija Weber-Ogris izrazila upanje, da se vez generacij med gledališčniki v Bilčovsu ne bo pretrgala in da bodo »otroški igralci napredovali in sodelovali v mladinski, kasneje pa še v odrasli gledališki skupini«.